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Костевич: База "тунеядцев" создается по графику

02.07.2018 11:22 — Разное | UDF  
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Фото: БЕЛТА
Работа по реализации декрета №1 идет в соответствии с запланированным графиком.

Об этом заявила в эфире канала "Беларусь 1" министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.

"В мае министерство и я лично выезжали в регионы, встретились с председателями комиссий и их членами, председателями обл- и райсоветов, заместителями председателей райисполкомов. Рассказали друг другу, в каком графике будем работать. Конечно, всех волнует формирование базы данных - по срокам, по наполняемости. Но работа идет, налажено взаимодействие", - сказала Ирина Костевич.

Данная база незанятых в экономике трудоспособных граждан будет сформирована к 1 декабря этого года, чтобы уже с 2019-го включенные в нее люди возмещали услуги по полной стоимости.

На сегодняшний день на основе примерного положения о постоянно действующей комиссии в регионах приняты собственные положения, актуализирован состав таких комиссий. Всего в республике их действует 143.

Многие уже определили график работы, разместив эту информацию на интернет-ресурсах.

"За пять месяцев этого года в комиссии обратилось около 4 тыс. человек. Конечно, нет такой активности, которая была в прошлом году", - добавила Ирина Костевич.

 
 
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Работа по реализации декрета №1 идет в соответствии с запланированным графиком.
 
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