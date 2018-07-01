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Об этом заявила в эфире канала "Беларусь 1" министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает- сказалаДанная база незанятых в экономике трудоспособных граждан будет сформирована к 1 декабря этого года, чтобы уже с 2019-го включенные в нее люди возмещали услуги по полной стоимости.На сегодняшний день на основе примерного положения о постоянно действующей комиссии в регионах приняты собственные положения, актуализирован состав таких комиссий. Всего в республике их действует 143.Многие уже определили график работы, разместив эту информацию на интернет-ресурсах.- добавила Ирина Костевич.