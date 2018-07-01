ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Леонид Заико: "Лукашенко о ситуации в медицине знал уже давно"

02.07.2018 11:20 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Леонид Заико. Фото: TUT.BY
Стыдно за то, насколько необразованные люди руководят Беларусью.

Об этом в интервью primus.by заявил руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико, комментируя скандальные для репутации властей события последних дней:

- Лукашенко о ситуации в медицине знал уже давно. Еще в нулевых годах мне пришлось давать оценку расходам бюджета так называемого «союзного государства». И знаете, что там выяснилось? Российская счетная палата узнала, что Беларусь за счет бюджета «союзного государства» закупала за границей томографы с таким колоссальным превышением цен, что дело просто не смогли не предать огласке.

Сфера покупки медицинской техники и лекарств в нашей стране – абсолютно и издавна коррумпированная. Минздрав давно превратился в коммерческую структуру в интересах олигархических и бюрократических кругов. Причем врачи в Беларуси в своей массе – люди честные и хорошие. Но вот все те, кто влез в руководство медициной, это отдельный разговор, это еще та «клоака». Видя это, белорусы не хотят лечиться у себя в стране. Здоровье дороже: люди ищут клиники в Израиле, Германии, Польше и так далее.

Посмотрите: это не только чиновники Минздрава сейчас «попались». Этими делами занимался и генерал КГБ, получавший награды от Лукашенко. Ребята, я сейчас соглашусь с Лаврентием Палычем: вы – враги народа. Проблема в том, что вся белорусская исполнительная власть, любой чиновник и министр считают, что они должны жить за счет бюджета, который свалился на них как манна небесная. При этом один из руководителей силовых структур говорит: аморально знать доходы госчиновников…

Ребята, простите, но вы настолько не образованны, что мне за вас как-то стыдно. Как вы пытаетесь от всего увильнуть, как вы от всего «отшвамбраниваетесь». Почему же вы такие необразованные? Почему вы не понимаете, что если берете свои доходы из бюджета, то обязаны до копейки предоставлять отчеты? Я вам так скажу: надо не просто смотреть в карманы чиновников – надо засунуть туда видеокамеру и ежеминутно 24 часа в сутки наблюдать.

Или вот еще один способ разорить экономику: сначала вложить в завод «Красносельскстройматериалов» $400 миллионов денег налогоплательщиков, а потом пытаться продать этот завод иностранцам за $200 миллионов. И несмотря на этот провал, правительство снова принимает план на $1,4 миллиарда по внедрению «инноваций»: производство полножирной экструдированной сои, пряж фантазийной структуры (!), строительство фабрики по выращиванию грибниц с котельными на газовом топливе и тому подобное. Как экономист, хочу сказать, что это глупость невероятнейшая. Этот документ надо порезать, а затем заставить его авторов съесть бумагу, на которой он был написан. Потому что маркетинговая ситуация меняется ежегодно.

Я сейчас хочу сказать как простой незатейливый художник слова: ребята, все, за что вы беретесь, превращается в «гуано». Поэтому просто не беритесь ни за что.

Меня иногда спрашивают: в чем причины того, что в Беларусь занимает такую низкую позицию в рейтингах счастья? Отвечу тонко: потому что мало клоунов, а те что есть, не там работают.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стыдно за то, насколько необразованные люди руководят Беларусью.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кобринском районе в ДТП погиб 8-месячный ребенок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика