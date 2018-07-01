

Леонид Заико. Фото: TUT.BY

Об этом в интервьюзаявил руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист, комментируя скандальные для репутации властей события последних дней:- Лукашенко о ситуации в медицине знал уже давно. Еще в нулевых годах мне пришлось давать оценку расходам бюджета так называемого «союзного государства». И знаете, что там выяснилось? Российская счетная палата узнала, что Беларусь за счет бюджета «союзного государства» закупала за границей томографы с таким колоссальным превышением цен, что дело просто не смогли не предать огласке.Сфера покупки медицинской техники и лекарств в нашей стране – абсолютно и издавна коррумпированная. Минздрав давно превратился в коммерческую структуру в интересах олигархических и бюрократических кругов. Причем врачи в Беларуси в своей массе – люди честные и хорошие. Но вот все те, кто влез в руководство медициной, это отдельный разговор, это еще та «клоака». Видя это, белорусы не хотят лечиться у себя в стране. Здоровье дороже: люди ищут клиники в Израиле, Германии, Польше и так далее.Посмотрите: это не только чиновники Минздрава сейчас «попались». Этими делами занимался и генерал КГБ, получавший награды от Лукашенко. Ребята, я сейчас соглашусь с Лаврентием Палычем: вы – враги народа. Проблема в том, что вся белорусская исполнительная власть, любой чиновник и министр считают, что они должны жить за счет бюджета, который свалился на них как манна небесная. При этом один из руководителей силовых структур говорит: аморально знать доходы госчиновников…Ребята, простите, но вы настолько не образованны, что мне за вас как-то стыдно. Как вы пытаетесь от всего увильнуть, как вы от всего «отшвамбраниваетесь». Почему же вы такие необразованные? Почему вы не понимаете, что если берете свои доходы из бюджета, то обязаны до копейки предоставлять отчеты? Я вам так скажу: надо не просто смотреть в карманы чиновников – надо засунуть туда видеокамеру и ежеминутно 24 часа в сутки наблюдать.Или вот еще один способ разорить экономику: сначала вложить в завод «Красносельскстройматериалов» $400 миллионов денег налогоплательщиков, а потом пытаться продать этот завод иностранцам за $200 миллионов. И несмотря на этот провал, правительство снова принимает план на $1,4 миллиарда по внедрению «инноваций»: производство полножирной экструдированной сои, пряж фантазийной структуры (!), строительство фабрики по выращиванию грибниц с котельными на газовом топливе и тому подобное. Как экономист, хочу сказать, что это глупость невероятнейшая. Этот документ надо порезать, а затем заставить его авторов съесть бумагу, на которой он был написан. Потому что маркетинговая ситуация меняется ежегодно.Я сейчас хочу сказать как простой незатейливый художник слова: ребята, все, за что вы беретесь, превращается в «гуано». Поэтому просто не беритесь ни за что.Меня иногда спрашивают: в чем причины того, что в Беларусь занимает такую низкую позицию в рейтингах счастья? Отвечу тонко: потому что мало клоунов, а те что есть, не там работают.