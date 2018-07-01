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Власти "возродили" деревню – сейчас в ней невозможно жить
Всего двадцать километров от Гомеля. Деревня Старые Терешковичи, известна с XVI века. А теперь на бумаге это агрогородок мечты «Терешковичи». Только, куда ни глянь и кого ни послушай, одни жалобы и проблемы. Во дворах – как после бомбардировки, не лучше и внутри.
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Всего двадцать километров от Гомеля. Деревня Старые Терешковичи, известна с XVI века.
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