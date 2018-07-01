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Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ по футболу

02.07.2018 11:07 — Разное | UDF  
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Александр Лукашенко смотрел открытие ЧМ вместе с сыновьями и внуком. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Российский президент пригласил своего белорусского коллегу посетить финальный матч чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает телеканал СТВ.

Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на финальный матч, а также на гала-концерт который пройдет накануне, рассказали в новостной программе «24 часа».

Как сообщалось ранее, телефонный разговор двух президентов состоялся 29 июня.

Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, выразив уверенность в эффективной реализации договоренностей, достигнутых на недавнем заседании ВГС Союзного государства, информировала пресс-служба президента Беларуси.

Александр Лукашенко с сыновьями и внуком Александром, напомним, по приглашению Владимира Путина посетил церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу.

Финал состоится в Москве 15 июля.

 
 
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Российский президент пригласил своего белорусского коллегу посетить финальный матч чемпионата мира по футболу.
 
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