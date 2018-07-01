Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ по футболу



Александр Лукашенко смотрел открытие ЧМ вместе с сыновьями и внуком. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Об этом сообщает телеканалпригласилна финальный матч, а также на гала-концерт который пройдет накануне, рассказали в новостной программеКак сообщалось ранее, телефонный разговор двух президентов состоялся 29 июня.Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, выразив уверенность в эффективной реализации договоренностей, достигнутых на недавнем заседании ВГС Союзного государства, информировала пресс-служба президента Беларуси.Александр Лукашенко с сыновьями и внуком Александром, напомним, по приглашению Владимира Путина посетил церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу.Финал состоится в Москве 15 июля.