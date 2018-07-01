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Трехлетняя девочка выпала из окна, пока ее родители смотрели футбол
Иллюстративное фото
«Мы смотрели футбол. В тот момент, когда наши забили, мы услышали, как отовсюду разносится: „Гол“. А спустя пару минут кто-то из дома напротив стал кричать: „Уберите ребенка с окна, уберите!“. Через какое-то мгновение послышался крик, детский писк и глухой хлопок. Выглянули вниз, а там малышка лежит», — вспоминают соседи.
Мать малышки сразу же выбежала на улицу, но ребенок уже был мертв. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть.
«Судя по всему, девочка стояла у открытого окна. Ее заметили жители из дома напротив, пытались докричаться до родителей, но не смогли. От сквозняка оно попыталось закрыться и тем самым толкнуло ребенка вниз. Она совсем маленькая, худенькая, рама все-таки тяжелая, вот она и не удержалась. Так жалко малышку, такое горе», — сообщают очевидцы трагедии.
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Вчера, 1 июля, на севере Тамбова трехлетняя девочка выпала из окна 8 этажа.
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