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Трехлетняя девочка выпала из окна, пока ее родители смотрели футбол

02.07.2018 11:03 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Вчера, 1 июля, на севере Тамбова трехлетняя девочка выпала из окна 8 этажа. Трагедия произошла на улице Свободной около 18.00, когда вся страна смотрела футбол.

«Мы смотрели футбол. В тот момент, когда наши забили, мы услышали, как отовсюду разносится: „Гол“. А спустя пару минут кто-то из дома напротив стал кричать: „Уберите ребенка с окна, уберите!“. Через какое-то мгновение послышался крик, детский писк и глухой хлопок. Выглянули вниз, а там малышка лежит», — вспоминают соседи.

Мать малышки сразу же выбежала на улицу, но ребенок уже был мертв. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть.

«Судя по всему, девочка стояла у открытого окна. Ее заметили жители из дома напротив, пытались докричаться до родителей, но не смогли. От сквозняка оно попыталось закрыться и тем самым толкнуло ребенка вниз. Она совсем маленькая, худенькая, рама все-таки тяжелая, вот она и не удержалась. Так жалко малышку, такое горе», — сообщают очевидцы трагедии.

 
 
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Вчера, 1 июля, на севере Тамбова трехлетняя девочка выпала из окна 8 этажа.
 
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