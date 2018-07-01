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Будет ли девальвация? В Минск едет миссия МВФ

02.07.2018 10:53 — Разное | UDF  
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Ухудшение внешней конъюнктуры может спровоцировать новую девальвацию в Беларуси. Об этом в марте заявил постоянный представитель МВФ в Центральной и Восточной Европе Бас Баккер. Теперь, с 9 по 13 июля, в Беларусь направляется очередная миссия Фонда, с целью проконсультировать белорусские власти как избежать этого сценария.

«Кредитная поддержка МВФ для Беларуси – очень важна по двум причинам. Первая причина – это наиболее дешевые деньги. Под такой низкий процент, как МВФ, не одалживал деньги никто в мире», – говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Но еще важнее, чем дешевые деньги для Беларуси это – программа реформ, которую Международный валютный фонд разрабатывает в привязку к кредиту. Эти программы направлены на увеличение конкурентоспособности экономики и выхода ее из долговой ямы. На сегодняшний день, однако, новой программы Беларуси с МВФ не предвидится. И эта миссия едет не на переговоры о новой программе, а только с ознакомительно-консультативным визитом.

«Между МВФ и Беларусью нет полного согласия по набору реформ, которые нужно проводить и по темпу этих реформ. Прежде всего, это касается проблематики госпредприятий», – продолжает Вадим Иосуб.

Суть проблемы в том, что, в качестве предпосылки к новой программе МВФ требует, чтобы белорусские власти перевели госпредприятия на коммерческий принцип работы, вместо того, чтобы субсидировать их за счет денег налогоплательщиков. Во-вторых, фонд рекомендует увеличить пособие по безработице до бюджета потребительского минимума, аргументируя, что это будет дешевле, чем субсидировать неэффективную занятость в госсекторе. Третья предпосылка – вывод коммунальных услуг на самоокупаемость. Власти от всего этого отказываются, ссылаясь на то, что белорусы «не готовы к быстрым реформам».

«Слушайте, я готов на любые мероприятия и на любые реформы. Но я тогда задал риторический вопрос: выдержите ли вы это?» – говорил в 2015 году Александр Лукашенко.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отмечает: хотя девальвационный сценарий, о котором предупреждает МВФ, в обозримом будущем не предвидится при сохранении существующей денежной политики, но чрезвычайно медленные реформы в Беларуси ведут к растрате ресурсов и опускания страны в долговую яму. Без решительных мер, рекомендованных международными кредиторами, падение цен на нефть, которое ожидается в ближайшие год-два, спровоцирует в Беларуси новый виток рецессии, безработицы и падения доходов населения.

 
 
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Ухудшение внешней конъюнктуры может спровоцировать новую девальвацию в Беларуси.
 
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