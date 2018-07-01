Будет ли девальвация? В Минск едет миссия МВФ

– говорит старший аналитик «Альпари»Но еще важнее, чем дешевые деньги для Беларуси это – программа реформ, которую Международный валютный фонд разрабатывает в привязку к кредиту. Эти программы направлены на увеличение конкурентоспособности экономики и выхода ее из долговой ямы. На сегодняшний день, однако, новой программы Беларуси с МВФ не предвидится. И эта миссия едет не на переговоры о новой программе, а только с ознакомительно-консультативным визитом.продолжает Вадим Иосуб.Суть проблемы в том, что, в качестве предпосылки к новой программе МВФ требует, чтобы белорусские власти перевели госпредприятия на коммерческий принцип работы, вместо того, чтобы субсидировать их за счет денег налогоплательщиков. Во-вторых, фонд рекомендует увеличить пособие по безработице до бюджета потребительского минимума, аргументируя, что это будет дешевле, чем субсидировать неэффективную занятость в госсекторе. Третья предпосылка – вывод коммунальных услуг на самоокупаемость. Власти от всего этого отказываются, ссылаясь на то, что белорусы– говорил в 2015 годуСтарший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отмечает: хотя девальвационный сценарий, о котором предупреждает МВФ, в обозримом будущем не предвидится при сохранении существующей денежной политики, но чрезвычайно медленные реформы в Беларуси ведут к растрате ресурсов и опускания страны в долговую яму. Без решительных мер, рекомендованных международными кредиторами, падение цен на нефть, которое ожидается в ближайшие год-два, спровоцирует в Беларуси новый виток рецессии, безработицы и падения доходов населения.