МИД Беларуси сообщил о серьезных сложностях с вылетом белорусских туристов из Киева

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Аэропорт «Жуляны». Фото: РБК-Украина

Серьезные сложности возникли с вылетом белорусских туристов из Киева рейсами авиакомпании BravoAirways и AndaAir, предупреждает МИД.По данным МИД, отменены рейсы из Киева в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эль-Шейх. Задержаны вылеты в Анталию и Батуми.Ведомство рекомендует белорусам перед вылетом связаться со своими туроператорами.Ранее министр инфраструктуры Украины, комментируя то, что группа украинских туристов не может вернуться домой из Туниса, пояснил, что проблемы с рейсами авиакомпании Bravo Airways связаны с мошенничеством туроператора «Оазис», который не рассчитался с компанией за авиаперелеты. Долг составляет 1 млн долларов.По данным украинских СМИ, несколько тысяч туристов застряли в аэропорту «Киев» (Жуляны).В этом аэропорту задерживают и отменяют рейсы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей аэропорта.— рассказали там.Некоторые рейсы задерживаются уже вторые сутки.— сообщили в справке.Четыре рейса из «Жулян» в Тирану, Аликанте, Люблин и Бодрум сегодня отменили.Пассажирам письменно сообщили о задержке рейсов по техническим причинам.«Мы попали в задержку рейсов начиная со среды, и она продлится до этого понедельника. Пассажирам с билетами и задержками рейсов надо обращаться в центральный офис компании. Если причина задержки рейса по вине авиакомпании, то потерянный день компенсирует авиакомпания», — сообщили в Bravo. Компания пояснила, что с 27 июня из-за туроператора отменены все рейсы в Тунис.Напомним, 29 июня белорусские туристы почти сутки провели в аэропорту «Борисполь». Рейс на Хургаду авиакомпании Bravo был задержан на 10 часов, а когда все же вылетел, через полчаса командир судна сообщил о возвращении в аэропорт вылета. Самолет обещали починить за час, но пассажиры стали возмущаться и требовать заменить борт. Вызвали полицию и написали коллективный отказ от полета из-за неисправности самолета. В авиакомпании Bravo Airways, которая выполняла рейс, заявили, что причиной возврата самолета стала техническая неисправность и замена экипажа, так как он уже выработал свою норму часов. В итоге после часа ночи судно все же поднялось в воздух, однако улетели не все.