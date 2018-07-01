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В Гомеле из заведения фаст-фуда мужчина выволок женщину
Несколько дней назад в Сети появился ролик, как мужчина буквально выволок бездомную женщину из Burger Master в Гомеле. Автор видео заявляет, что это был охранник заведения, в ресторане утверждают, что это посторонний мужчина.
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На видео слышны возмущенные возгласы посетителей, кое-кто ушел.
В Burger Master TUT.BY заявили, мужчина на видео — не работник заведения. Он сам решил вывести женщину, и, возможно, был с ней знаком. По словам заведующей ресторана, этого мужчину можно часто видеть на Привокзальной площади, и им недавно интересовался участковый.
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Несколько дней назад в Сети появился ролик, как мужчина буквально выволок бездомную женщину из Burger Master в Гомеле.
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