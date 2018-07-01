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Земфира и дождевики. Мокрый фоторепортаж с опенэйра «21vek»
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Вчера, 1 июля, на территории бывшего аэропорта «Минск-1» прошел опен-эйр «21vek». Лайн-ап фестиваля был настолько хорош, что люди пришли туссоваться под открытым небом, даже несмотря на дождь и ветер. Правда, организаторы, видимо, не продумали фест до конца: тех немногих, кто пришел послушать Земфиру, но понял, что надо съездить домой, чтобы переодеться, не пускали обратно – вход был не многоразовый. Смотрите, как все это было:
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