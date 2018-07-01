Земфира и дождевики. Мокрый фоторепортаж с опенэйра «21vek»

Вчера, 1 июля, на территории бывшего аэропорта «Минск-1» прошел опен-эйр «21vek». Лайн-ап фестиваля был настолько хорош, что люди пришли туссоваться под открытым небом, даже несмотря на дождь и ветер. Правда, организаторы, видимо, не продумали фест до конца: тех немногих, кто пришел послушать Земфиру, но понял, что надо съездить домой, чтобы переодеться, не пускали обратно – вход был не многоразовый. Смотрите, как все это было:

Здравствуй, грусть Публикация от Anna Chistoserdova (@chistoserdova) 1 Июл 2018 в 1:31 PDT

Публикация от Аня Жданова (@anazhdanova) 1 Июл 2018 в 1:41 PDT

Публикация от Mikita Melkaziorau (@ya_ne_trogal_ya_prosto_smotrel) 1 Июл 2018 в 12:43 PDT

Публикация от Вера Рабцевич (@verarabtsevich) 1 Июл 2018 в 10:29 PDT

Публикация от Lola Goma (@gomalola) 1 Июл 2018 в 11:27 PDT

Публикация от @beloglavushk 2 Июл 2018 в 12:03 PDT

Публикация от Igor Ivanov (@igorivanovbelarus) 1 Июл 2018 в 11:49 PDT

Публикация от Petrukovich Olya (@olly_happysmile) 2 Июл 2018 в 12:31 PDT