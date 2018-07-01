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Выполнили план. Tesla выпустила 5000 электромобилей Model 3 за неделю
Компании Tesla удалось выйти на объём выпуска 5000 электромобилей Model 3 в неделю. Об этом
Глава компании Илон Маск рассказал в Twitter о выпуске 7 тысяч автомобилей за неделю, но не уточнил, какие именно модели были произведены.
Это произошло немного позже, чем обещал генеральный директор компании.
Источники на фабриках компании рассказали, что Tesla запланировала выпускать 6 тысяч Model 3 в неделю в июле 2018 года.
По мнению экспертов Reuters, неизвестно, сможет ли компания поддерживать новый темп производства.
Одной из причиной убытков Tesla были медленные темпы производства: по словам Илона Маска, чтобы выйти на операционную прибыль, компании нужно достигнуть планки по выпуску 5 тысяч машин Model 3 в неделю. В январе 2018 года Маск обещал, что компания достигнет этих показателей к началу второго квартала 2018 года. Компания выполнила план с небольшой задержкой.
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Компании Tesla удалось выйти на объём выпуска 5000 электромобилей Model 3 в неделю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух сотрудников компании и внутреннее письмо....
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