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Выполнили план. Tesla выпустила 5000 электромобилей Model 3 за неделю

02.07.2018 11:33 — Разное | dev.by  
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Компании Tesla удалось выйти на объём выпуска 5000 электромобилей Model 3 в неделю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух сотрудников компании и внутреннее письмо. Достичь этого показателя Илон Маск пообещал в январе.

Выполнили план. Tesla выпустила 5000 электромобилей Model 3 за неделю

Глава компании Илон Маск рассказал в Twitter о выпуске 7 тысяч автомобилей за неделю, но не уточнил, какие именно модели были произведены.

Это произошло немного позже, чем обещал генеральный директор компании.

Источники на фабриках компании рассказали, что Tesla запланировала выпускать 6 тысяч Model 3 в неделю в июле 2018 года.

По мнению экспертов Reuters, неизвестно, сможет ли компания поддерживать новый темп производства.

Одной из причиной убытков Tesla были медленные темпы производства: по словам Илона Маска, чтобы выйти на операционную прибыль, компании нужно достигнуть планки по выпуску 5 тысяч машин Model 3 в неделю. В январе 2018 года Маск обещал, что компания достигнет этих показателей к началу второго квартала 2018 года. Компания выполнила план с небольшой задержкой.

 
 
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Компании Tesla удалось выйти на объём выпуска 5000 электромобилей Model 3 в неделю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух сотрудников компании и внутреннее письмо....
 
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