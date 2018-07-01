Прямые линии 7-12 июля 2018 года

7 июля 2018 года с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Николаем Васильевичем Токарем по вопросам порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности. Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

ХХХ

7 июля 2018 года с 9.00 до 12.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На вопросы, связанные с работой промышленных предприятий, ответит по телефону 9-11-50 заместитель председателя райисполкома Наталья Михайловна Олехнович.

ХХХ

10 июля 2018 года с 16.00 до 17.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На вопросы, связанные с организацией работы объектов культуры, ответит по телефону 2-47-43 начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлана Васильевна Завадская.

ХХХ

9 июля 2018 года с 16.00 до 17.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На вопросы, связанные с регистрацией и ликвидацией субъектов хозяйствования, ответит по телефону 9-22-35 начальник отдела экономики райисполкома Людмила Фёдоровна Кульгавеня.

ХХХ

12 июля 2018 года с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» будет проводить главный государ-ственный врач ГУ «Ивацевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Александр Алексеевич Ковыш. Вопросы по соблюдению санитарно-эпидемического законодательства можно задать по телефону 9-25-44.

ХХХ

12 июля 2018 года с 9.00 до 10.00 УЗ «Ивацевичская ЦРБ» проводит «прямую телефонную линию». На все вопросы ответит по телефону 9-32-66 главный врач УЗ «Ивацевичская ЦРБ» Василий Михайлович Юзефович.

ХХХ

12 июля 2018 года с 9.00 до 11.00 по телефону 9-14-67 Александр Иванович Кисель, генеральный директор ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», будет проводить «прямую телефонную линию» по вопросам работы предприятия и филиала «Телеханский».