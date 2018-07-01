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Белорусы урезали траты в китайских интернет-магазинах. Какие товары скупают соотечественники

02.07.2018 12:07 — Разное | Tut.by  
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Белорусы урезали траты в китайских интернет-магазинах. В январе-мае средний чек сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 13,3 рубля. К таким выводам пришли специалисты Яндекс.Касса, которые изучили платежи белорусов в китайских интернет-магазинах через этот сервис за первые 5 месяцев этого года и за такой же период годом ранее.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Для сравнения, в России средний платеж на таких площадках — 19,8 рубля, в Казахстане — 22,2 рубля.

С компьютеров белорусские пользователи тратят на онлайн-шопинг в Китае больше, чем с мобильных устройств — 15,2 рубля против 12,7 рубля в среднем за раз. С десктопов они оплачивают 68% покупок в китайских интернет-магазинах, со смартфонов и планшетов — 32%.

За первые пять месяцев этого года на одного жителя Беларуси пришлось в среднем 6 онлайн-покупок в Китае. Чаще всего люди заказывают одежду, обувь, аксессуары, косметику, бытовую технику, товары для дома и спорта.

Напомним, сейчас белорусы могут беспошлинно получить посылки из-за границы на 22 евро в месяц. При этом неоднократно сообщалось, что лимиты могут пересмотреть в сторону увеличения.

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Белорусы урезали траты в китайских интернет-магазинах. В январе-мае средний чек сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 13,3...
 
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