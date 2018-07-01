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Ким Чен Ын отправился инспектировать воинскую часть на Lada Priora
В Интернете появились фотографии лидера Северной Кореи на заднем сидении автомобиля Lada Priora. В нём он ездил на инспекцию одной из воинских частей.
Чем обусловлен столь скромный выбор средства передвижения на фоне лидеров других государств, остаётся загадкой. К слову, модель Priora уже снята с производства концерном АвтоВАЗ.
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В Интернете появились фотографии лидера Северной Кореи на заднем сидении автомобиля Lada Priora. В нём он ездил на инспекцию одной из воинских частей.
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