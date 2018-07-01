Ким Чен Ын отправился инспектировать воинскую часть на Lada Priora

В Интернете появились фотографии лидера Северной Кореи на заднем сидении автомобиля Lada Priora. В нём он ездил на инспекцию одной из воинских частей.

Чем обусловлен столь скромный выбор средства передвижения на фоне лидеров других государств, остаётся загадкой. К слову, модель Priora уже снята с производства концерном АвтоВАЗ.