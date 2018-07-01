Праздник Будславской иконы Божией Матери ​стартовал в Мядельском районе

Там собрались тысячи католиков. Паломничество проходит уже в 15 раз.

Торжества в Национальном санктуарии начались накануне. Посвящены они 20-летию коронации чудотворной иконы Пресвятой Девы Марии. Девиз праздника – «Молодёжь – надежда Костёла и общества».

Сегодня в Будславе состоится презентация книги «Новы Запавет» на белорусском языке. Будут работать выставки духовной литературы и церковной утвари. Количество паломников, прибывающих на фест, с каждым годом увеличивается. Знаменитый Будславский костёл – это памятник архитектуры, имеющий статус историко-культурной ценности Беларуси.