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Праздник Будславской иконы Божией Матери ​стартовал в Мядельском районе

02.07.2018 12:22 — Разное | ОНТ  
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Там собрались тысячи католиков. Паломничество проходит уже в 15 раз.

Торжества в Национальном санктуарии начались накануне. Посвящены они 20-летию коронации чудотворной иконы Пресвятой Девы Марии. Девиз праздника – «Молодёжь – надежда Костёла и общества».

Сегодня в Будславе состоится презентация книги «Новы Запавет» на белорусском языке. Будут работать выставки духовной литературы и церковной утвари. Количество паломников, прибывающих на фест, с каждым годом увеличивается. Знаменитый Будславский костёл – это памятник архитектуры, имеющий статус историко-культурной ценности Беларуси.

 
 
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Там собрались тысячи католиков. Паломничество проходит уже в 15 раз.
 
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