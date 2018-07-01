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Минское "Динамо" и Александр Нойок расторгли контракт

02.07.2018 12:15 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» и Александр Нойок расторгли контракт по обоюдному соглашению, сообщает пресс-служба клуба.


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Начиная с сезона 2016 Александр Нойок сыграл за команду 85 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 10 голевых передач. Дважды, по итогам сезонов 2016 и 2017 признавался болельщиками лучшим игроком клуба. По итогам сезона 2017 был признан АБФФ лучшим полузащитником чемпионата Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" и Александр Нойок расторгли контракт по обоюдному соглашению.
 
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