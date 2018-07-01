|
Минское "Динамо" и Александр Нойок расторгли контракт
Минское «Динамо» и Александр Нойок расторгли контракт по обоюдному соглашению, сообщает
Начиная с сезона 2016 Александр Нойок сыграл за команду 85 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 10 голевых передач. Дважды, по итогам сезонов 2016 и 2017 признавался болельщиками лучшим игроком клуба. По итогам сезона 2017 был признан АБФФ лучшим полузащитником чемпионата Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" и Александр Нойок расторгли контракт по обоюдному соглашению.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)