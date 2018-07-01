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Концерты, спортивные турниры и салют. Как Сморгонь отметит День Независимости

02.07.2018 — Разное | Светлы шлях  
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3 июля наша страна отмечает День Независимости.

Программа празднования Дня Независимости и 74-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков "Беларусь - наша слава, надзея i гонар":

10:45 - праздничное шествие парадных расчетов воинской части 2044, учебного пограничного отряда, кадетского класса, РОВД Сморгонского райисполкома, МЧС "Цвети под мирным небом, Беларусь!" (Ул.Советская).

11.00 - митинг-реквием "Помним боль и потери твои, Беларусь!" У памятника погибшим воинам и партизанам (ул.Советская), возложение цветов на мемориальном комплексе "Переправа".

12.00 - турнир по шахматам для жителей города (городской парк).

12.00 - спортивные конкурсы: соревнования по дартсу, армрестлингу, броски в кольцо, по гиревому спорту, удары на точность (городской парк).

12.00 - соревнования по городошному спорту (городской стадион).

12.00 - прохождение туристической полосы (городской парк).

12.00 - районный турнир по волейболу (городской парк).

14.00 - районное спортивный праздник «Плавание «На чем попало» (городской парк).

12.00 - 13.30 - праздничная концертная программа «Край родной, ты на свете единственный". Гала-концерт районного смотра-конкурса "Распахну окошко творчества" (летний амфитеатр в городском парке).

13.30 - 14:50 - праздничная концертная программа «Тебе, Беларусь, наши мечты и песни!" С участием белорусского государственного ансамбля народной музыки "Свята", творческих коллективов города (летний амфитеатр в городском парке).

14:50 - 16.00 - концерт с участием образцовых и народных коллективов ГУО "Сморгонский детская школа искусств" "Вместе - мы, сто тысяч - я" (летний амфитеатр в городском парке).

12.00 - 15.00 - праздничные мероприятия творческих подворий сельсоветов района "С малой родины мы шлем привет" (городской парк).

12.00 - 15.00 - развлекательные программы для детей культорганизаторов учреждений культуры и образования района "Белорусское праздник на чудеса богато!" (Городской парк).

11.00 - 16.00 - выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества города и района "Живут ремесла предков» (центральная аллея в городском парке).

21.00 - 23.00 - концертная программа эстрадных исполнителей города "Беларусь праздничная" (летний амфитеатр, городской парк).

23.00 - республиканская акция "Поем гимн вместе".

23:05 - праздничный фейерверк.

 
 
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