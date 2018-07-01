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Девочка 9 лет вынесла из огня четверых братиков и сестричек
В Поставском районе 8-летняя девочка спасла своих четверых братьев и сестер, одна сестра погибла.
Об этом сообщается на
Трагедия произошла 1 июля в деревне Полесье Поставского района. В службу РОСЧ в 14:21 поступило сообщение о том, что на улице Лесной, д.3, вспыхнул пожар.
В доме проживает животновод ОАО «Яновица-агро», 1964 г.р. с сожительницей 1978 г.р. и шестью детьми.
Подоспевшие спасатели увидели, что дом горит открытым пламенем. Девочка 9 лет вынесла из пламени своих двух сестер и двух братьев, одну сестру восьми лет она разбудить не смогла, и та погибла под обрушившейся крышей дома.
Во время пожара хозяин дома работал в поле, сожительница была у соседей и употребляла алкогольные напитки, дети были дома одни.
Семья считается неблагополучной и состоит на учете в отделе образования Поставского РИК.
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В Поставском районе 8-летняя девочка спасла своих четверых братьев и сестер, одна сестра погибла. Об этом сообщается на сайте МЧС.
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