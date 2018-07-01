Девочка 9 лет вынесла из огня четверых братиков и сестричек

В Поставском районе 8-летняя девочка спасла своих четверых братьев и сестер, одна сестра погибла.

Об этом сообщается на сайте МЧС.

Трагедия произошла 1 июля в деревне Полесье Поставского района. В службу РОСЧ в 14:21 поступило сообщение о том, что на улице Лесной, д.3, вспыхнул пожар.

В доме проживает животновод ОАО «Яновица-агро», 1964 г.р. с сожительницей 1978 г.р. и шестью детьми.

Подоспевшие спасатели увидели, что дом горит открытым пламенем. Девочка 9 лет вынесла из пламени своих двух сестер и двух братьев, одну сестру восьми лет она разбудить не смогла, и та погибла под обрушившейся крышей дома.

Во время пожара хозяин дома работал в поле, сожительница была у соседей и употребляла алкогольные напитки, дети были дома одни.

Семья считается неблагополучной и состоит на учете в отделе образования Поставского РИК.