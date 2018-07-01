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Белорусская делегация отправилась в Москву для очередных переговоров по поставкам молока

02.07.2018 12:38 — Разное | Ежедневник  
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Белорусская делегация отправилась в Москву для очередных переговоров по поставкам молока

Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия отправились в Москву, для урегулирования вопросов, связанных с поставкой в Россию молочной продукции.

Как сообщила пресс-служба Минсельхозпрода, в ходе встреч белорусская и российская стороны обсудят ход исполнения дорожной карты по урегулированию вопросов поставок молочной продукции, в том числе механизм открытия белорусских предприятий для российского рынка.

Напомним, что в конце июня Россельхознадзор отменил запрет на поставки белорусской молочной продукции в таре более 2,5 л и утвердил новый перечень поставщиков. В список предприятий, включенных в дорожную карту и имеющих право поставок в Россию, попали ОАО "Барановичский молочный комбинат", СОАО "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "Беллакт", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".

 
 
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Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия отправились в Москву, для урегулирования вопросов, связанных с поставкой в Россию молочной...
 
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