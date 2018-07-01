Почти 1200 нанимателей задолжали в ФСЗН. Что надо сделать работникам, чтобы получить полную пенсию

В Беларуси на начало июня 1191 субъект хозяйствования, который осуществляет деятельность, имел задолженность по платежам в бюджет фонда социальной защиты населения. В их число входят как организации, так ИП и физлица, которые добровольно участвуют в системе государственного соцстрахования. Общая сумма долгов составила 28,6 миллиона рублей. Самые крупные должники — в Витебской и Минской областях (57,3 и 25,9% в структуре задолженности, соответственно). Об этом в интервью БЕЛТА сообщила управляющая фондом Наталия Павлюченко.



Александра Квиткевич, TUT.BY

При этом задолженность по платежам в бюджет фонда имели также более 19,6 тысячи индивидуальных предпринимателей, которые работают сами на себя. Общая сумма долга — 21,7 миллиона рублей. Наибольшая ее доля приходится на индивидуальных предпринимателей Минска, Минской и Брестской областей (37%, 15,5% и 14,1% соответственно), уточнила Наталия Павлюченко.

Специалист также рассказала, что нужно делать работникам, чтобы узнать, не задолжал ли их наниматель обязательные страховые взносы в ФСЗН.

— Что касается самих работников, то защитить свои права они могут, отслеживая состояние индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета, чтобы оперативно реагировать, когда наниматель не уплачивает обязательные платежи. Для этого можно обратиться в территориальный отдел ФСЗН по месту жительства. Затем за объяснением сложившейся ситуации работник сможет обратиться непосредственно к нанимателю, в профсоюзную организацию для защиты своих прав и интересов, а также в органы фонда, чтобы узнать о принимаемых мерах воздействия, — пояснила управляющая фонда.

К слову, в территориальное отделение ФСЗН по месту жительства нужно обращаться с паспортом и свидетельством о государственном социальном страховании — так называемой зеленой карточкой. Выписка с лицевого счета за период трудовой деятельности начиная с 1 января 2003 года выдается бесплатно буквально за 10−15 минут.

При необходимости работник также может истребовать в судебном порядке от нанимателя исполнения обязательств по уплате обязательных платежей в бюджет фонда.

— В этой связи стоит отметить проблему выплаты зарплаты «в конвертах». Наниматели, таким образом, уходят от уплаты как взносов в фонд, так и налогов. Или же официально по бухгалтерским документам работнику устанавливается минимальный размер заработной платы, с которой уплачиваются взносы. В обоих случаях и возникают проблемы с формированием страхового стажа, необходимого для назначения пенсии и пособий. Поэтому мы особенно рекомендуем контролировать выполнение обязательств нанимателя через запрос и получение в фонде социальной защиты населения сведений об уплате за них взносов, — сказала Наталья Павлюченко.

— Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда. Порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и как показывает практика, в подавляемом большинстве случаев они не гасят свои долги, — отмечают в ФСЗН по Минску.

В такой ситуации, отмечают в столичном ФСЗН, страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию.

«Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии: уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия; нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечают специалисты.

То есть те периоды работы, когда страховые взносы в ФСЗН компанией не уплачивались или уплачивались в неполном объеме, не будут засчитаны в стаж для назначения пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия.

«Для большинства работодателей взнос на пенсионное страхование установлен в размере 28% от фонда оплаты труда, для работников — 1% заработка. Периоды работы, в течение которых уплата страховых взносов не производилась хотя бы одной из сторон, не подлежат включению в стаж и в заработок для исчисления пенсии. То есть в такой ситуации у работника пенсионные права не формируются», — отмечают в комитете по труду, занятости и соцзащиты Гомельского облисполкома.

Чтобы оградить себя от таких неприятных «сюрпризов» при оформлении пенсии, специалисты рекомендуют работникам «пользоваться своим правом на получение информации из системы государственного социального страхования, в частности об уплате за них обязательных страховых взносов». «По этому вопросу необходимо обращаться в районный отдел Фонда по месту жительства или по месту нахождения организации», — рекомендуют специалисты.

Если выяснится, что предприятие не уплачивало взносы в ФСЗН за определенный период, то в таком случае специалисты рекомендуют обратиться непосредственно к работодателю и поинтересоваться о перспективах уплаты им обязательных страховых взносов.

«Ведь то, что у работодателя сейчас имеется задолженность, не говорит о том, что он ее не погасит. В случае погашения задолженности ваши пенсионные права будут восстановлены. Кроме того, за содействием в решении данного вопроса можно обратиться в профсоюзную организацию. И уже по результатам принять решение о целесообразности продолжения работы у данного работодателя», — отмечают специалисты.

Посмотреть, нет ли вашего предприятия в списке должников в ФСЗН, можно на сайте фонда в разделе «должники».