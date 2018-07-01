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День Независимости в Лиде пройдет под аккомпанемент грозы
В последние дни на территории Лидского района установилась дождливая погода. На текущей неделе также будет мокро, осадки прекратятся лишь к ее концу.
На 3 июля запланировано много мероприятий в рамках праздника Дня Независимости Республики Беларусь, однако синоптики предупреждают: в ближайший вторник ожидается ненастная погода. Температура воздуха днем ожидается от 17 до 20 градусов тепла, будут идти проливные дожди, вероятность грозы высока — 75 процентов.
Такая же погода прогнозируется на ближайшую среду. В четверг и пятницу дождь более вероятен ночью, но и днем будет пасмурно. Температура воздуха поднимется до +23 градусов. В выходные дни осадков не ожидается.
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В последние дни на территории Лидского района установилась дождливая погода. На текущей неделе также будет мокро, осадки прекратятся лишь к ее концу. На 3 июля...
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