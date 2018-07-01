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Пенсии в расходах бюджета ФСЗН занимают 77,3%

02.07.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пенсии в расходах бюджета Фонда социальной защиты населения занимают 77,3%. Об этом сообщила в интервью БЕЛТА управляющий фондом Наталия Павлюченко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56876.php

Пенсии в расходах бюджета ФСЗН занимают 77,3%

"Средства государственного социального страхования, поступающие в бюджет фонда, имеют строго целевое назначение. На выплату всех видов пенсий направляется основная доля всех расходов бюджета фонда (77,3%), или 9% ВВП. Это около Br9,5 млрд. Получателями пенсий являются 2,6 млн граждан Беларуси. На выплату всех видов государственных пособий направлено 21,2% расходов - примерно Br2,6 млрд", - сказала Наталия Павлюченко.

Среди расходов на выплату пособий наибольший удельный вес приходится на пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет - 44%. Только за 2017 год их было назначено на сумму Br1145,5 млн. Следующие по величине расходы: на оплату пособий по временной нетрудоспособности (21,6% от всех расходов на выплату пособий); в связи с рождением ребенка, женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (9,9%); на детей в возрасте старше 3 лет (9,4%); по беременности и родам (6,6%); а также пособий на погребение (3,3% соответственно) 

 
 
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Пенсии в расходах бюджета Фонда социальной защиты населения занимают 77,3%. Об этом сообщила в интервью БЕЛТА управляющий фондом Наталия Павлюченко. "Средства...
 
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