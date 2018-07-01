|
Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 3 июля
02.07.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 3 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Синоптики прогнозируют на вторник облачную погоду, на большей части территории пройдут дожди.
В дневные часы местами по северу страны возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман.
Ветер будет юго-западным умеренным, днем - местами порывистым. Температура воздуха ночью и утром составит плюс 7-12 градусов, во второй половине дня потеплеет до плюс 14-19, а в юго-западных районах до 21 градуса со знаком плюс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 3 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)