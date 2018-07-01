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Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 3 июля

02.07.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 3 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56875.php

Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 3 июля

Синоптики прогнозируют на вторник облачную погоду, на большей части территории пройдут дожди.

В дневные часы местами по северу страны возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56875.php

Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 3 июля

Ветер будет юго-западным умеренным, днем - местами порывистым. Температура воздуха ночью и утром составит плюс 7-12 градусов, во второй половине дня потеплеет до плюс 14-19, а в юго-западных районах до 21 градуса со знаком плюс.

 
 
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Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 3 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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