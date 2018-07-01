|
Футбол: экс-капитан минского «Динамо» Александр Нойок покинул клуб
Украинский полузащитник Александр Нойок, который играл ведущие роли в команде на протяжении последних полутора лет, расторг контракт со столичным «Динамо».
В 2016 и 2017 году болельщики «бело-голубых» признавали его лучшим игроком команды. Суммарно он провёл за старейший минский клуб 85 матчей, в которых оформил 7 забитых мячей и сделал 10 результативных передач.
По некоторым данным, новым клубом Нойока будет «Динамо-Брест».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский полузащитник Александр Нойок, который играл ведущие роли в команде на протяжении последних полутора лет, расторг контракт со столичным «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)