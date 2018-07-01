﻿ Футбол: экс-капитан минского «Динамо» Александр Нойок покинул клуб. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футбол: экс-капитан минского «Динамо» Александр Нойок покинул клуб

02.07.2018 13:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Украинский полузащитник Александр Нойок, который играл ведущие роли в команде на протяжении последних полутора лет, расторг контракт со столичным «Динамо».

В 2016 и 2017 году болельщики «бело-голубых» признавали его лучшим игроком команды. Суммарно он провёл за старейший минский клуб 85 матчей, в которых оформил 7 забитых мячей и сделал 10 результативных передач.

По некоторым данным, новым клубом Нойока будет «Динамо-Брест».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Украинский полузащитник Александр Нойок, который играл ведущие роли в команде на протяжении последних полутора лет, расторг контракт со столичным «Динамо».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лиде откроют первую в Беларуси инклюзивную кофейню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика