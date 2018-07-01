«Праздник нашего двора вместе с «ЯСНА». Яркая акция прошла в Бресте

«Праздник нашего двора вместе с «ЯСНА» состоялся 28 июня во дворах домов 46 и 48 по улице Пионерской. Именно здесь был установлен новый игровой комплекс «ЯСНА».





По доброй традиции в день открытия игровых горок «ЯСНА» компания «Белтелеком» организовала большой детский праздник, в котором принимали участие веселые ростовые куклы, главные герои любимых детских мультфильмов.





Занимательные конкурсы и викторины порадовали и детей, и взрослых. А все малыши получили на память подарок от «ЯСНА».









Еще больше эмоций добавил аквагрим, благодаря которому дети весело провели время и стали ярче, позитивнее.













Пока малыши играли на детских площадках, их родители могли проконсультироваться со специалистами компании, узнать о новых предложениях и услугах «Белтелекома», оставить заявки на подключение услуг.