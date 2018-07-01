ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Праздник нашего двора вместе с «ЯСНА». Яркая акция прошла в Бресте

02.07.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

«Праздник нашего двора вместе с «ЯСНА» состоялся 28 июня во дворах домов 46 и 48 по улице Пионерской. Именно здесь был установлен новый игровой комплекс «ЯСНА».

«Праздник нашего двора вместе с «ЯСНА». Яркая акция прошла в Бресте

По доброй традиции в день открытия игровых горок «ЯСНА» компания «Белтелеком» организовала большой детский праздник, в котором принимали участие веселые ростовые куклы, главные герои любимых детских мультфильмов. 

«Праздник нашего двора вместе с «ЯСНА». Яркая акция прошла в Бресте

Занимательные конкурсы и викторины порадовали и детей, и взрослых. А все малыши получили на память подарок от «ЯСНА».

«Праздник нашего двора вместе с «ЯСНА». Яркая акция прошла в Бресте

«Праздник нашего двора вместе с «ЯСНА». Яркая акция прошла в Бресте

Еще больше эмоций добавил аквагрим, благодаря которому дети весело провели время и стали ярче, позитивнее.

«Праздник нашего двора вместе с «ЯСНА». Яркая акция прошла в Бресте

«Праздник нашего двора вместе с «ЯСНА». Яркая акция прошла в Бресте

«Праздник нашего двора вместе с «ЯСНА». Яркая акция прошла в Бресте

Пока малыши играли на детских площадках, их родители могли проконсультироваться со специалистами компании, узнать о новых предложениях и услугах «Белтелекома», оставить заявки на подключение услуг.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Праздник нашего двора вместе с «ЯСНА» состоялся 28 июня во дворах домов 46 и 48 по улице Пионерской. Именно здесь был установлен новый игровой комплекс «ЯСНА». ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стыдливая статистика. Так в ком государство остро нуждается?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика