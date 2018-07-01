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Фонду социальной защиты населения — 25 лет

02.07.2018 — Разное | Раёны весник  
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На протяжении всей жизни каждый из нас сталкивается с определенными трудностями, которые возникают по причине болезни, старости, нетрудоспособности, смерти, безработицы. В таких ситуациях человек всегда нуждается в социальной защите. Её нам обеспечивает Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь. Он был образован 1 июля 1993 года путём реорганизации Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования. Фонд социальной защиты является органом государственного управления средствами государственного социального страхования.

Фонду социальной защиты населения — 25 лет

Коллектив Фонда

Основной задачей Фонда является сбор и аккумулирование средств государственного социального страхования, своевременное и в полном объёме финансирование выплаты пенсий и пособий, контроль субъектов хозяйствования в части соблюдения ими законодательства об уплате страховых взносов, по назначению и выплате пособий, ведения индивидуального (персонифицированного) учёта в системе государственного социального страхования и профессионального пенсионного страхования.
Средства Фонда социальной защиты населения предоставляются человеку, начиная ещё до его рождения, когда мать получает пособие по беременности и родам, и даже после его смерти, когда родственникам умершего выплачивают пособие на погребение. Практически все жители республики пользуются средствами Фонда. Каждый год пособия и пенсии пересматриваются государством в сторону увеличения, что требует дополнительных денежных средств, при неизменной процентной ставке отчислений страховых взносов.
В Червенском районном отделе трудится четыре человека: начальник Светлана Клочкова, заместитель Наталья Чумак, экономист Оксана Лопатко, инспектор Ирина Шешко.
О буднях одного из самых важных отделов по обеспечению и защите интересов жителей района рассказала нашей газете Светлана Клочкова.
— Расходы на выплату пенсий и пособий в 2017 году в районе составили 35 037,1 тысяч рублей, за пять месяцев 2018 года – 14 640,2 тысяч рублей. Обеспеченность собственными средствами на выплату пенсий и пособий составила за 2017 год – 55,7%, за пять месяцев 2018 года – 61,4%. Район является дотационным. Из средств Фонда за 2017 год и 1 квартал 2018 года организациям района направлено более 6 118,7 тысяч рублей на выплату всех видов пособий.
За период 2007-2018 годов Червенским отделом Фонда проведено 33 проверки организаций и индивидуальных предпринимателей о правильности использования средств. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях вынесено 85 постановлений должностным лицам плательщиков за нарушения законодательства о государственном социальном страховании. Суммы штрафов возмещены в Фонд.
В январе 1999 года был принят Закон №230-3 «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе государственного социального страхования». Работа по приёму, обработке и хранению данных персонифицированного учёта огромна и требует серьёзного отношения со стороны плательщиков Фонда. Ежегодно в районном отделе открывается более тысячи новых индивидуальных лицевых счетов. На сегодняшний день в Червенском отделе зарегистрировано более 23 тысяч индивидуальных лицевых счетов. Специалистами ведётся ежегодный контроль за корректностью ведения лицевых счетов, обработано более 80 тысяч документов. Это делается в интересах граждан, для обеспечения их прав на соответствующие выплаты при наступлении инвалидности, старости и других страховых случаев.
С 1 января 2009 года вступил в силу Закон «О профессиональном пенсионном страховании». Главное предназначение нового закона – обеспечение правовых, экономических и организационных основ обязательного государственного пенсионного страхования работников, занятых в особых (вредных) условиях труда или отдельными видами профессиональной деятельности. Страховщиком по профессиональному страхованию является Фонд социальной защиты. Страхователями — работодатели из числа юридических лиц, их представительств и филиалов, предоставляющих работу в особых (вредных) условиях труда по трудовым договорам и уплачивающие взносы на профессиональное пенсионное страхование. В Червенском районном Фонде зарегистрирован 61 страхователь, уплачивающий страховые взносы по профессиональному пенсионному страхованию. Назначено и выплачено 330 дополнительных профессиональных пенсий в общей сумме более 80 тысяч рублей.
Социальная работа – сложная, требующая огромных душевных сил работа, не терпящая равнодушных и чёрствых людей. Это не служба, а служение, которому присягают по зову сердца.
В связи с юбилеем Фонда поздравляем коллектив Червенского районного отдела Фонда, благодарим за работу и высокий профессионализм, внимательное, чуткое отношение к людям, отзывчивость и терпение. Вы выполняете благородную и ответственную миссию – являетесь опорой для тех, кто больше всего нуждается в помощи и поддержке, социальной защите. Помнят в коллективе ветеранов, которые ушли на заслуженный отдых – Галину Викторовну Шатрун, Тамару Ивановну Дулуб, Нину Викторовну Жданович.
Желаем всем работникам успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть благодарность людей за проявленную вами заботу облегчит груз огромной ответственности, лежащий на ваших плечах.

Администрация, сотрудники и воспитанники ГУ «Червенский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с ОПФР» поздравляют с 25-летним юбилеем сотрудников районного Фонда социальной защиты населения и желают, чтобы эта влиятельная и успешная организация и впредь вела свою деятельность на благо людей, а каждому сотруднику Фонда — здоровья, счастья, любви, семейного достатка и благополучия и, конечно же, эффективной работы.
Также искренне благодарим всех сотрудников Минского областного управления и районных отделов Минской области за материальную и спонсорскую помощь и деятельное участие в жизни наших воспитанников. Сердечно благодарим за доброту и милосердие. Помощь, оказанная вашим Фондом, послужила во благо — улучшилось качество жизни проживающих в интернате и, самое главное, помогла детям-инвалидам ощутить заботу и внимание.
Пусть ваша доброта и щедрость вернутся вам сторицей! Всех благ!

Галина ГАМЕЗО. Фото автора

 
 
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