Фронтовые вёрсты Ивана Мирановича

В 1944 году, когда освободили Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, на фронт призвали молодых людей с 1926 года рождения. В их числе оказался и житель деревни Новая Нива Червенского района Иван Николаевич МИРАНОВИЧ.



Несмотря на почтенный возраст, Ивану Николаевичу 92 года, память надёжно хранит все эпизоды его воинской службы. Попал в пехоту. Военные действия велись на территории Польши. 23 января 1945 года был ранен в ногу. Привезли в санчасть. По словам врача, ранение было серьёзным: была угроза остаться без ноги, согласился ехать в госпиталь. Там он встретился с девушкой из своей деревни – Надей Чистой, которая была медсестрой. Она не знала ничего о своей деревне, родных. Рассказал ей Иван, что сгорело полдеревни …

В госпитале был всего 11 дней. Когда узнал, что ничего страшного ноге не грозит, стал проситься на фронт, как и многие другие солдаты и офицеры, которые имели не очень тяжёлые ранения. Выдали новое обмундирование. Собралась целая команда выздоравливающих. Получилось так, что из стрелков-пулемётчиков его определили в артиллеристы. Собрали батарею из старых и новых солдат. Неделю отвели на изучение пушки. Каждое слово ловил «артиллерист». В конце недели – экзамен. Выпало Ивану такое задание: подготовить пушку к стрельбе с закрытой позиции. А техник специально развинтил прицеп. Но молодой солдат справился с заданием. На следующий день ему присвоили звание младшего сержанта и назначили командиром орудия. Пушку изучил, но не стрелял.

Выехали на реку Нейсе. Там поставили 12 76-миллиметровых пушек. Они считались одним из лучших орудий в то время. Просит молодой командир орудия, покажите, мол, как стрелять? А тут командуют – по местам. Первое основное орудие начало стрелять. Затем все остальные. Так и Иван Николаевич выстрелил из своей пушки первый раз 16 апреля 1945 года, аж 160 снарядов. А через пять дней в Берлине уже стрелял самостоятельно…

21 апреля остановились в одном посёлке возле Берлина, где встретились с пехотой. Обрадовались, что помощь пришла.

В Берлине из своей пушки Иван Николаевич выстрелил 235 раз. Затем батарею его перебросили в Чехословакию, там была сосредоточена большая группировка немцев – 30 тысяч солдат и офицеров.

— Как нас там встречало местное население! – вспоминает ветеран, — цветами забрасывали, целовали, обнимали. Остановимся – угощают всем, что есть. Один чех впустил нас во двор. Помылись мы у него, подстриг нас этот человек, побрил…

Было уже всем понятно, что война заканчивается. Победу встретил в Чехословакии. А последний выстрел из своей пушки сделал там же 25 мая.

Потом был Иван Николаевич со своей пушкой в Австрии, потом – снова в Германии. Затем его воинское подразделение перебросили в Челябинск. Потом служил ещё год в танковых войсках. Потом в Армении в Ленинакане 2 года.

Хотелось домой в отпуск. Но его долго не давали, пока не написал рапорт министру обороны. Друзья-однополчане сбросились на дорогу и отправили домой.

И только в 1950 году демобилизовали. Три раза был ранен Иван Николаевич. Имеет награды: орден Славы третьей степени, орден Отечественной войны второй степени, медаль «За отвагу», медали «За взятие Праги», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г», 17 юбилейных медалей.

Пришёл из армии. Выучился на тракториста в Смиловичах. Стал работать в хозяйстве. Был и трактористом, и бригадиром полеводческой бригады, и слесарем в ремонтной мастерской, и мастером-наладчиком, и бригадиром тракторной бригады, и инженером по сельхозмашинам.

За добросовестный труд неоднократно поощрялся и премировался.

С женой Любовью Ивановной познакомился на свадьбе её брата. Она была родом из Замятовки.

– Мне один мужчина посоветовал обратить на неё внимание, — вспоминает Иван Николаевич. – Хорошая, говорит, девушка. Вот и посватался. Спрашиваю её – пойдёшь за меня? Пойду, отвечает. Ни разу ни обнял, ни поцеловал невесту до свадьбы. А её сыграли 19 февраля 1954 года.

Любовь Ивановна работала дояркой в хозяйстве. Всю жизнь прожили в труде. Хозяйство большое держали. Родилось в семье трое детей: дочь Людмила, сейчас на пенсии, работала администратором в столовой, сын Владимир, военным был. Сейчас работает водителем, медикаменты развозит, дочь Нина, бухгалтер. Все в Минске живут. 6 внуков и 7 правнуков имеют ветераны.

— Счастье, что мы вдвоём, — говорит Иван Николаевич. – Всего в жизни было, но мы всё преодолели, потому что всегда были вместе…

Татьяна МАРТЬЯНОВА.

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