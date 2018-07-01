ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фронтовые вёрсты Ивана Мирановича

02.07.2018 — Разное | Раёны весник  
Размер текста:
A
A
A

В 1944 году, когда освободили Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, на фронт призвали молодых людей с 1926 года рождения. В их числе оказался и житель деревни Новая Нива Червенского района Иван Николаевич МИРАНОВИЧ.

Фронтовые вёрсты Ивана Мирановича
Несмотря на почтенный возраст, Ивану Николаевичу 92 года, память надёжно хранит все эпизоды его воинской службы. Попал в пехоту. Военные действия велись на территории Польши. 23 января 1945 года был ранен в ногу. Привезли в санчасть. По словам врача, ранение было серьёзным: была угроза остаться без ноги, согласился ехать в госпиталь. Там он встретился с девушкой из своей деревни – Надей Чистой, которая была медсестрой. Она не знала ничего о своей деревне, родных. Рассказал ей Иван, что сгорело полдеревни …
В госпитале был всего 11 дней. Когда узнал, что ничего страшного ноге не грозит, стал проситься на фронт, как и многие другие солдаты и офицеры, которые имели не очень тяжёлые ранения. Выдали новое обмундирование. Собралась целая команда выздоравливающих. Получилось так, что из стрелков-пулемётчиков его определили в артиллеристы. Собрали батарею из старых и новых солдат. Неделю отвели на изучение пушки. Каждое слово ловил «артиллерист». В конце недели – экзамен. Выпало Ивану такое задание: подготовить пушку к стрельбе с закрытой позиции. А техник специально развинтил прицеп. Но молодой солдат справился с заданием. На следующий день ему присвоили звание младшего сержанта и назначили командиром орудия. Пушку изучил, но не стрелял.
Выехали на реку Нейсе. Там поставили 12 76-миллиметровых пушек. Они считались одним из лучших орудий в то время. Просит молодой командир орудия, покажите, мол, как стрелять? А тут командуют – по местам. Первое основное орудие начало стрелять. Затем все остальные. Так и Иван Николаевич выстрелил из своей пушки первый раз 16 апреля 1945 года, аж 160 снарядов. А через пять дней в Берлине уже стрелял самостоятельно…
21 апреля остановились в одном посёлке возле Берлина, где встретились с пехотой. Обрадовались, что помощь пришла.
В Берлине из своей пушки Иван Николаевич выстрелил 235 раз. Затем батарею его перебросили в Чехословакию, там была сосредоточена большая группировка немцев – 30 тысяч солдат и офицеров.
— Как нас там встречало местное население! – вспоминает ветеран, — цветами забрасывали, целовали, обнимали. Остановимся – угощают всем, что есть. Один чех впустил нас во двор. Помылись мы у него, подстриг нас этот человек, побрил…
Было уже всем понятно, что война заканчивается. Победу встретил в Чехословакии. А последний выстрел из своей пушки сделал там же 25 мая.
Потом был Иван Николаевич со своей пушкой в Австрии, потом – снова в Германии. Затем его воинское подразделение перебросили в Челябинск. Потом служил ещё год в танковых войсках. Потом в Армении в Ленинакане 2 года.
Хотелось домой в отпуск. Но его долго не давали, пока не написал рапорт министру обороны. Друзья-однополчане сбросились на дорогу и отправили домой.
И только в 1950 году демобилизовали. Три раза был ранен Иван Николаевич. Имеет награды: орден Славы третьей степени, орден Отечественной войны второй степени, медаль «За отвагу», медали «За взятие Праги», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г», 17 юбилейных медалей.
Пришёл из армии. Выучился на тракториста в Смиловичах. Стал работать в хозяйстве. Был и трактористом, и бригадиром полеводческой бригады, и слесарем в ремонтной мастерской, и мастером-наладчиком, и бригадиром тракторной бригады, и инженером по сельхозмашинам.
За добросовестный труд неоднократно поощрялся и премировался.
С женой Любовью Ивановной познакомился на свадьбе её брата. Она была родом из Замятовки.
– Мне один мужчина посоветовал обратить на неё внимание, — вспоминает Иван Николаевич. – Хорошая, говорит, девушка. Вот и посватался. Спрашиваю её – пойдёшь за меня? Пойду, отвечает. Ни разу ни обнял, ни поцеловал невесту до свадьбы. А её сыграли 19 февраля 1954 года.
Любовь Ивановна работала дояркой в хозяйстве. Всю жизнь прожили в труде. Хозяйство большое держали. Родилось в семье трое детей: дочь Людмила, сейчас на пенсии, работала администратором в столовой, сын Владимир, военным был. Сейчас работает водителем, медикаменты развозит, дочь Нина, бухгалтер. Все в Минске живут. 6 внуков и 7 правнуков имеют ветераны.
— Счастье, что мы вдвоём, — говорит Иван Николаевич. – Всего в жизни было, но мы всё преодолели, потому что всегда были вместе…

Татьяна МАРТЬЯНОВА.
Фото автора

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1944 году, когда освободили Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, на фронт призвали молодых людей с 1926 года рождения. В их числе оказался и житель деревни...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Путин назвал части российской армии в честь городов Украины и Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика