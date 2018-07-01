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Проведут «прямые линии»

02.07.2018 — Разное | Раёны весник  
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Проведут «прямые линии»ПРОВЕДУТ «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»…

4 июля с 9.00 до 11.00 по тел.28-2-25 – РОМАНЧИК Александр Владимирович, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома.

4 июля с 10.00 до 12.00 по тел.45-5-45 – НАХАМЧИК Николай Константинович, председатель Руднянского сельисполкома.

6 июня с 11.00 до 12.00 по тел.(8029) 682-67-19 – КУЛИКОВСКИЙ Александр Евгеньевич, директор ОАО «Рыбхоз «Волма».

Каждую последнюю среду квартала с 9.00 до 12.00 по тел. 52-5-61 «прямую» линию проводит военный комиссар Червенского и Березинского районов Минской области, подполковник ЧЕУС Артур Валерьевич, либо по его поручению иное должностное лицо.

Каждую последнюю среду месяца с 14.00 до 17.00 по тел. 52-5-65 «горячую» линию проводит заместитель военного комиссара — начальник мобилизационной группы, старший лейтенант СИНЯК Александр Васильевич.

Каждый последний вторник месяца с 14.00 до 17.00 по тел. 52-5-69 «горячую» линию проводит майор ДЮК Александр Геннадьевич.

 

 
 
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ПРОВЕДУТ «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»… 4 июля с 9.00 до 11.00 по тел.28-2-25 – РОМАНЧИК Александр Владимирович, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального...
 
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