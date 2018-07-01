Глава ФСЗН - про повышение пенсионного возраста, послабления для ИП, траты на пособия и пенсии

Какие результаты принесло повышение пенсионного возраста, сколько денег уходит на пособия на детей до 3-х лет, а сколько — на пенсии. Об этом рассказала в интервью БЕЛТА управляющая фондом социальной защиты населения Наталия Павлюченко. Специалист также прокомментировала планируемые изменения для индивидуальных предпринимателей — платить взносы в ФСЗН пропорционально отработанному времени.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Не работаешь — не платишь»

Управляющая ФСЗН рассказала про планируемые изменения для индивидуальных предпринимателей. Напомним, ранее ИП предлагали платить взносы в ФСЗН пропорционально отработанному времени в добровольном порядке, а не в обязательном. Эту инициативу поддержали как в Минтруда, так и в Минэкономики.

— Нормативно-правовой акт еще не вступил в силу. Его рассмотрение уже на завершающей стадии. Тем не менее, поспешу успокоить предпринимателей, которые волнуются, что сумма платежа повысится, — отметила Наталия Павлюченко. — Действующая норма, которой установлена минимальная сумма, подлежащая к уплате за периоды осуществления предпринимательской деятельности, сохранится. Равно как и категория индивидуальных предпринимателей, которым предоставлено право участвовать в системе государственного социального страхования в добровольном порядке.

В их число входят те, у кого есть основная работа; собственники имущества (участники, члены, учредители) юридических лиц и выполняющие функции руководителей этих юридических лиц; получатели пенсий; те, кто имеет право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; получающие профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме.

По статистике, в 2017 году из 325,9 тысячи ИП уплачивали взносы около 153,8 тысячи человек.

— И в основной своей массе — в минимальном размере. Вместе с тем проектом указа предложена реализация принципа «не работаешь — не платишь» на заявительной основе. Т.е. индивидуальный предприниматель при представлении сведений персонифицированного (индивидуального) учета должен будет самостоятельно указать только те периоды, в которых осуществлял деятельность. Впоследствии эти сведения будут сверяться с данными иных государственных органов.

Специалист обращает внимание на важный момент — в страховой стаж будут засчитываться только периоды, подтвержденные уплатой взносов.

— То есть, если ИП подаст форму о том, что работал полмесяца и соответственно заплатил половину от необходимых 35% минимальной заработной платы, то и в страховой стаж засчитается только 15 дней. И если все дни в совокупности не сложатся в минимально необходимый страховой стаж (20 лет к 2025 году), то предприниматель получит лишь минимальную пенсию в соответствии с законодательством. Также экономным предпринимателям стоит подумать над тем, что уплата взносов в Фонд исходя из минимальной зарплаты в будущем приведет к такому же небольшому размеру пенсии.

Профицит или дефицит? Про исполнение бюджета фонда

— Финансовый результат по исполнению бюджета фонда за 5 месяцев текущего года положительный. Сформировался профицит по средствам государственного социального страхования в сумме Br171,7 млн. Эта ремарка означает, что, если еще в 2017 году мы привлекали средства республиканского бюджета на финансирование трудовых пенсий и пособий, то в январе-мае этого года такой необходимости уже не было. Более того, поступающие собственные доходы в бюджет фонда позволили провести с 1 мая 2018 года перерасчет трудовых пенсий с повышением ее величины в среднем на 5,4%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам Наталии Павлюченко, на выплату всех видов пенсий направляется основная доля всех расходов бюджета фонда (77,3%), или 9% ВВП. Это около Br9,5 млрд.

— Получателями пенсий являются 2,6 млн граждан Беларуси. На выплату всех видов государственных пособий направлено 21,2% расходов — примерно Br2,6 млрд. Наибольший удельный вес приходится на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (44% от всех расходов на выплату пособий). Только за 2017 год их было назначено на сумму Br1145,5 млн. Следующие по величине расходы: на оплату пособий по временной нетрудоспособности (21,6% от всех расходов на выплату пособий); в связи с рождением ребенка, женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (9,9%); на детей в возрасте старше 3 лет (9,4%); по беременности и родам (6,6%); а также пособий на погребение (3,3% соответственно).

Про траты на пособия на детей до 3-х лет

При этом в структуре расходов фонда заметно выросли траты на пособия семьям, воспитывающих детей до 3-х лет. Специалист напомнили, что с 1 января 2013 года произошло увеличение размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет с 100% БПМ до 35−40% средней заработной платы работников — на первого и последующих детей, с 140% БПМ до 45% средней зарплаты — на ребенка-инвалида.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

— На выплату пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в 2013 году направлено Br659,5 млн, в 2015-м — Br989,5 млн, в 2016-м — Br1 081,5 млн, наконец, в 2017 году — Br1 145,5 млн. Таким образом, доля расходов на финансирование пособий увеличилась с 17% в 2010 году до 21,2% в 2017-м.

Какие результаты принесло повышение пенсионного возраста?



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна — Какие меры предпринимаются для балансировки бюджета фонда по доходам и расходам? — Среди уже принятых мер самая значимая — повышение пенсионного возраста. С 1 января 2017 года для назначения пенсий по возрасту и за выслугу лет гражданам Беларуси планка повысилась до 58 лет у женщин и до 63 лет — у мужчин. Кроме того, увеличен минимальный страховой стаж для назначения пенсии по возрасту (в 2014 году — с 5 лет до 10 лет, в 2015-м — 15 лет, и повышение продолжается ежегодно на 6 месяцев до 20 лет к 2025 году). Также в 2015 году повышен на пять лет возраст для назначения социальной пенсии — с 60 до 65 лет. Принятые меры медленно, но верно приносят результат. Так за 2017 год количество новых назначений трудовых пенсий сократилось, и в этом году процесс продолжается, что положительно влияет на исполнение бюджета фонда. Пока никакие иные предложения не рассматриваются.Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Наталия Павлюченко рассказала, что одна из мер, которая предпринималась для балансировки бюджета фонда по доходам и расходам, — повышение пенсионного возраста.

— С 1 января 2017 года для назначения пенсий по возрасту и за выслугу лет гражданам Беларуси планка повысилась до 58 лет у женщин и до 63 лет — у мужчин. Кроме того, увеличен минимальный страховой стаж для назначения пенсии по возрасту (в 2014 году — с 5 лет до 10 лет, в 2015-м — 15 лет, и повышение продолжается ежегодно на 6 месяцев до 20 лет к 2025 году). Также в 2015 году повышен на пять лет возраст для назначения социальной пенсии — с 60 до 65 лет. Принятые меры медленно, но верно приносят результат. Так за 2017 год количество новых назначений трудовых пенсий сократилось, и в этом году процесс продолжается, что положительно влияет на исполнение бюджета фонда. Пока никакие иные предложения не рассматриваются.

Напомним, в Беларуси допускают новое повышение пенсионного возраста, в первую очередь для женщин.