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Литовская фура с цветами опрокинулась на гродненской трассе

02.07.2018 13:26 — Разное | ОНТ  
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Тысячи женщин останутся без цветов из-за происшествия, случившегося на трассе М6 вечером 1 июля. Водитель автопоезда DAF на литовских номерах не справился с управлением и допустил опрокидывание своего транспортного средства.

На закруглённом участке дороги мужчина выбрал неправильную скорость и не вписался в поворот. Усложнила для него ситуацию и мокрая дорога, которую с самого утра обильно поливал дождь.

Водитель травм не получил, а вот его пассажиру медицинская помощь понадобилась. Однако его жизнь вне опасности.

 
 
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Тысячи женщин останутся без цветов из-за происшествия, случившегося на трассе М6 вечером 1 июля. Водитель автопоезда DAF на литовских номерах не справился с...
 
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