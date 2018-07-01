Литовская фура с цветами опрокинулась на гродненской трассе

Тысячи женщин останутся без цветов из-за происшествия, случившегося на трассе М6 вечером 1 июля. Водитель автопоезда DAF на литовских номерах не справился с управлением и допустил опрокидывание своего транспортного средства.

На закруглённом участке дороги мужчина выбрал неправильную скорость и не вписался в поворот. Усложнила для него ситуацию и мокрая дорога, которую с самого утра обильно поливал дождь.

Водитель травм не получил, а вот его пассажиру медицинская помощь понадобилась. Однако его жизнь вне опасности.