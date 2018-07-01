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Сделала макияж на Эдди Мерфи и получила обвинения в расизме

02.07.2018 13:26 — Разное | ОНТ  
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Художница-визажист из США делает отличный макияж и делится своими секретами с подписчиками в Instagram. Она не только помогает девушкам прекрасно выглядеть в важные моменты своей жизни, но и с лёгкостью перевоплощается даже в знаменитостей.

После созданного образа Эдди Мерфи в адрес художницы посыпались и угрозы. Почему-то некоторым не понравилось, что девушка со светлой кожей изображает из себя темнокожую звезду.

Художницу обвиняют в расизме и высмеивании темнокожих. На что та ответила: «Мне было больно и обидно за то, что кто-то мог обо мне подумать как о расистке. Мне очень жаль, что я кого-то обидела, но никаких негативных мыслей я не вкладывала в свой макияж». 

 
 
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Художница-визажист из США делает отличный макияж и делится своими секретами с подписчиками в Instagram. Она не только помогает девушкам прекрасно выглядеть в важные...
 
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