В РФ с 1 июля введена электронная ветсертификация продукции животноводства, но в усеченном виде

Электронная ветеринарная сертификация продукции животноводства, введение которой Россельхознадзор продвигал с 2015 года, наконец-то начала действовать в РФ с 1 июля 2018 года - но в усеченном виде.

Созданная для нее электронная система, которую назвали именем бога путников и торговцев Меркурия, прошла нелегкий путь. На финишную прямую система "Меркурий" вышла, растеряв часть заложенных вначале возможностей и продуктов, на которые должны были оформляться ветсертификаты.

Первоначально предполагалось, что "Меркурий" будет включать в себя всю продукцию животноводства, в том числе и готовые изделия перерабатывающих производств. Этот механизм должен был заработать с 1 января 2018 года. Его введение Россельхознадзор связывал с необходимостью вывести с рынка фальсифицированную продукцию (большую часть которой он обнаружил в молочной сфере), а также наладить процесс прослеживаемости продукции "от фермы до прилавка".

Однако против электронной ветсертификации с самого начала выступили представители перерабатывающей, прежде всего молочной, отрасли. Вопрос был поднят даже до уровня Консультативного совета по иностранным инвестициям, по итогам одного из заседаний которого ведомствам было дано поручение проработать вопрос о целесообразности ветсертификации молочной продукции.

В результате было принято решение перенести введение электронной ветсертификации на 1 июля 2018 года.

Но и на этом противостояние "Меркурия" с переработчиками не завершилось. Они продолжали настаивать на том, что система не сможет работать с огромным ассортиментом выпускаемой продукции. Ритейлеры начали предупреждать о возможных перебоях в поставках продукции.

Лоббистские усилия привели к тому, что по поручению вице-премьера Алексея Гордеева Минсельхоз изменил ряд своих приказов - в частности, исключил некоторые виды продукции из перечня подконтрольной продукции, которая должна сопровождаться ветеринарными сертификатами. Приказы зарегистрированы в Минюсте 29 июня и вступают в силу с 1 июля.

Последние новации предусматривают, что ветсертификации не будет подлежать молочная продукция, выработанная из пастеризованного (ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного) молока или пастеризованных (ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных) молочных продуктов, изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую тару.

Ветсертификации также не будут подлежать так называемые композитные продукты. Речь, в частности, идет о продуктах переработки, содержащих в своем составе менее 50% продукции животного происхождения, при условии, что такая продукция была термически обработана целиком и полностью до полного изменения естественных свойств сырого продукта, о продуктах, содержащих менее 50% (по массе) пастеризованных цельного молока, обезжиренного молока, иного молочного сырья и не содержащих иных продуктов животного происхождения, а также о продуктах, содержащих менее 50% рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных сушеных, соленых, в рассоле и копченых.

В целом же, как заявлял "Интерфаксу" вице-премьер Алексей Гордеев, принцип введения электронной ветсертификации заключается в следующем: "Все, что было в бумажном обороте, ровно это должно перейти в электронный оборот. Это подконтрольные ветеринарам виды продукции - как правило, это сырье. Вот именно оно и переходит на электронные ветсертификаты. Простой и понятный способ".

Кроме того, правительство приняло решение ввести период адаптации производителей к новой системе. "Это связано с тем, что, во-первых, не везде работает интернет, во-вторых, у нас достаточно много представителей малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, которые и технически, и с точки зрения компьютерной грамотности не все готовы к нововведениям", - заявлял он.

Предполагается, что адаптационный период продлится в течение года. Конкретный период установит Госдума в соответствующих поправках к закону "О ветеринарии". В течение этого периода к производителям не будут применяться санкции за ошибки при оформлении электронных ветсертификатов.

Между тем, по данным Россельхознадзора, который все это время отлаживал свое детище и проводил обучение специалистов, количество оформляемых за сутки электронных ветеринарных сертификатов к 29 июня превысило 3 млн штук. В ведомстве ожидают, что концу года, даже с учетом изъятий, будет оформляться 25-33 млн сертификатов в сутки.

Пока нет ясности с будущим сертификации готовой продукции. Есть планы Минпромторга по ее маркировке. О проведении эксперимента по маркировке и прослеживаемости готовой молочной продукции в конце мая заявили Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и компания Danone, которая была в числе противников электронной ветсертификации. Компания заявила, что предлагаемая ЦРПТ национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости является более перспективной для молочной промышленности, поэтому выступила с инициативой проведения пилотного проекта.

Как сообщалось, электронная ветеринарная сертификация продукции животноводства предусмотрена изменениями в закон "О ветеринарии", который был подписан президентом РФ 14 июля 2015 года.