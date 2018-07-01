США уверены в способности КНДР осуществить денуклеаризацию за 1 год

Северной Корее для ликвидации ядерной программы в основном достаточно одного года, заявил в интервью телеканалу CBS помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Он при этом отметил, что США, договариваясь с КНДР по вопросам денуклеаризации, учитывали, что ранее Северная Корея нарушала принятые на себя обязательства.

"Никто из группы, занимавшийся этим вопросом, не надевал розовые очки. Мы серьезно учитывали, как Северная Корея поступала в прошлом", - сказал чиновник.

Между тем, газета The Washington Post сообщила, что представители американской разведки, основываясь на полученных новых данных, пришли к выводу, что КНДР не намерена полностью уничтожить свой ядерный арсенал, пытаясь скрыть часть имеющегося оружия.

"Свидетельства, собранные на волне договоренностей сингапурского саммита от 12 июня, указывают на подготовку Северной Кореи к тому, чтобы ввести США в заблуждение по поводу количества имеющихся у нее ядерных боеголовок и скрыть существование секретных объектов по производству материалов для атомных бомб, заявляют официальные представители (разведки - ИФ)", - говорится в сообщении издания.

По оценкам американских разведслужб, КНДР располагает 65 ядерными боеголовками, официальный Пхеньян объявляет о том, что их значительно меньше.

Как пишет газета, в Северной Корее, помимо известного ядерного реактора в Йонбене, существует также секретный ядерный центр Кангсон, который по своим возможностям производства ядерных материалов превосходит реактор в Йонбене.

Телеканал NBC также сообщил в субботу со ссылкой на сотрудников американской разведки, что в Северной Корее активизировали производство ракетного топлива на нескольких секретных объектах, что может свидетельствовать о готовящихся попытках ввести в заблуждение США на дальнейших переговорах по денуклеаризации.

Собеседники телеканала, имеющие доступ к засекреченным данным, сообщили, что, согласно поступающей информации, в КНДР могли тайно ускорить производство как топлива, так и ряда компонентов для ядерного оружия. Кроме того, по их мнению, в дальнейшем Пхеньян намерен попытаться скрыть от США сам факт существования объектов, на которых организовано это производство.

"Нет никаких данных, которые бы указывали на уменьшения арсенала или на прекращение производства (топлива и компонентов для ядерных боезарядов - ИФ)", - добавил один из собеседников NBC. "Есть совершенно явные свидетельства того, что они пытаются обмануть США", - считает он.