ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На 3 июля синоптики обещают в Беларуси дожди и до +21°С

02.07.2018 13:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 3 июля в Беларуси ожидаются дожди.  

Как сообщает Белгидромет, во вторник прогнозируется облачная погода, почти по всей республике будут идти дожди. На севере страны днём могут быть грозы.  

В ночное и утреннее время местами будет слабый туман. Ветер ожидается юго-западный умеренный, днём в некоторых районах – порывистый.  

Ночью и утром столбик термометра опустится до +7… +12°С, во второй половине суток станет немного теплее – от +14°С до +19°С. На юго-западных территориях Беларуси воздух прогреется до +21°С.  

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 3 июля в Беларуси ожидаются дожди.   Как сообщает Белгидромет, во вторник прогнозируется облачная погода, почти по всей республике будут идти...
 
Новости дня
Новости разные
 
1 ліпеня да Дня вышыванкі ў Вішнеўскім Доме культуры прайшла выстава "Вернісаж добрага настрою"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика