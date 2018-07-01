ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

2 июля на ЧМ-2018 в 1/8 финала сборная Бразилии встретится со сборной Мексики, бельгийцы сыграют с японцами

02.07.2018 12:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. 2 июля определятся ещё два четвертьфиналиста ЧМ-2018. В понедельник Бразилии предстоит встреча с Мексикой, а Бельгии с Японией.  

В 17:00 на стадионе «Самара Арена» бразильцы сыграют с мексиканцами. В это время синоптики обещают +34°С, так что футболистам придётся попотеть.  

В последних шести чемпионатах сборная Мексики так и не смогла пройти дальше 1/8, а сборная Бразилии, наоборот, успешно проходила в четвертьфинал. В личных встречах сборных бразильцы 23 раза вышли победителями и 10 раз проиграли, также было 7 ничьих.  

На «Ростов Арене» противостояние бельгийцев и японцев начнётся в 21:00. За последние пять ЧМ сборная Японии выходила в плей-офф дважды. Но они ни разу не смогли попасть в четвертьфинал.  

В товарищеском матче бельгийцы одолели японцев со счётом 1:0. В этот раз сборной Японии будет ещё сложнее, поскольку сборная Бельгии уже успела как следует разогреться на ЧМ.  

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. 2 июля определятся ещё два четвертьфиналиста ЧМ-2018. В понедельник Бразилии предстоит встреча с Мексикой, а Бельгии с Японией.   В 17:00 на стадионе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девочка 9 лет вынесла из огня четверых братиков и сестричек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика