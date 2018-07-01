Кондрусевич в Будславе вспомнил столетие БНР и призвал к духовной перемене

Его проповедь была посвящена нравственному состоянию современного человека и особенно молодого поколения.





«С одной стороны, мы пользуемся свободой вероисповедания, а с другой переживаем новые проявления атеизма, игнорирования жизни по духу Евангелия, моральной распущенности, искажения понятия Богом установленного института семьи … Наш народ сдал экзамен, сохранив веру во времена гонений. Мы выдержали в испытания несвободой, но выдержим ли испытание свободой? Этот вопрос касается каждого из нас и особенно молодежи, которая находится на пересечении путей и часто не знает, какой из них выбрать», - отметил Тадеуш Кондрусевич.





Обращаясь из Национального санктуария Покровительницы Беларуси ко всем людям нашей страны, архиепископ Кондрусевич произнес: «Нам и нашему народу, который в этом году отмечает 100-летие провозглашения Белорусской Народной Республики - факта, которого нельзя игнорировать, потому что это часть нашей истории, - необходима духовная перемена.













catholic.by. Начать ее необходимо с себя, не ища виновных. Необходимо на пути искреннего диалога искать пути решения существующих проблем нашего общества. Не компромисса, а диалога, ведь если компромисс имеет целью получить «больший кусок торта», то цель диалога - достижение общего блага», - цитирует слова архиепископа Кондрусевича





Праздник Матери Божьей Будславской - одно из самыш масштабных и торжественных религиозных праздников страны.









Он ежегодно в начале июля собирает у Национального санктуария в местечке Будслав Мядельского района десятки тысяч верующих разных конфессий, сюда идут паломники со всей страны.





Особенно впечатляет зрелище ночной многотысячной процессии с древней иконой Богоматери.





Дождь, кстати, говорят старые люди, также обязательный элемент феста: «Икона должна омыться».



