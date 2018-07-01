Владимир Путин назвал части российской армии в честь городов Украины и Беларуси

Три из них названы в честь украинских городов — Житомира, Львова и Нежина. 6-й танковый полк получил название «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».





Еще три части получили названия городов Беларуси: 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия — Витебска , 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк — Кобрина и 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк — Слонима.





381-й гвардейский артиллерийский полк становится «Варшавским». 400-й самоходный артиллерийский полк получил наименование «Трансильванский», 144-й мотострелковая дивизия — «Ельнинская», 150-я мотострелковая дивизия — «Идрицко-Берлинская», а 933-й зенитный ракетный полк — «Верхнеднепровский».





Указы подписаны 30 июня и уже вступили в силу. В них говорится, что почетные наименования присвоены «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».









Российские военные части получали имена иностранных городов и ранее. К примеру, указом президента России от 29 января 2018 года 23 истребительному авиационному полку было присвоено почетное наименование «Таллинский», а 227 бомбардировочный авиационный полк стал «Млавским».



