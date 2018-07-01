Футболисты Мексики перед встречей с бразильцами вышли блондинами

Футболисты Мексики сменили имидж перед игрой с Бразилией.









Как передает Oxu.Az, два игрока сборной Мексики сменили имидж перед игрой с Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира.





Хавьер Эрнандес и Мигель Лайюн на открытой тренировке перед встречей с бразильцами вышли блондинами.



