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Футболисты Мексики перед встречей с бразильцами вышли блондинами
Лидеры сборной Мексики покрасили волосы перед матчем с Бразилией.
Футболисты Мексики сменили имидж перед игрой с Бразилией.
Как передает Oxu.Az, два игрока сборной Мексики сменили имидж перед игрой с Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира.
Хавьер Эрнандес и Мигель Лайюн на открытой тренировке перед встречей с бразильцами вышли блондинами.
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Лидеры сборной Мексики покрасили волосы перед матчем с Бразилией.
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