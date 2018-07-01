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18 суток Виталий Манько держит в тюрьме голодовку протеста
В Минске состоялась пресс - конференция с участием жены блогера и предпринимателя из Калинковичей Валентины Манько.
Напомним, Виталий Манько был взят под стражу 4 июня текущего года и помещен в СИЗО в Гомеле. 18 суток он держит в тюрьме голодовку протеста. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды и неуплате налогов с прибыли. Валентина рассказала об обстоятельствах задержания, о следствии и предпринимательскую деятельность мужа, которую ему следствие ставит в вину.
Блогер Виталий Манько известный в Калинковичах своей правозащитной деятельностью, он помогал обычным людям отстаивать свои права, критиковал руководство района и милицию. YouTube канал Виталия Манько имеет 8 тыс. Подписчиков, пользуется популярностью среди местных жителей, видеоролики имеют много просмотров и активно комментируются.
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В Минске состоялась пресс - конференция с участием жены блогера и предпринимателя из Калинковичей Валентины Манько.
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