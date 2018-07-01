|
В Иране проблемы с питьевой водой переросли в столкновения демонстрантов с полицией
Проблемы с питьевой водой привели к тому, что в иранской провинции Хузестан вспыхнули протесты.
При отсутствии воды температура воздуха там несколько дней достигала 45 градусов жары. Столкновения демонстрантов с полицией в городе Хорремшехр на юго-западе Ирана стали итогом мирной акции. Об этом сообщает государственное информагентство Ирана IRNA. Участники митинга забросали правоохранителей камнями и строительным мусором, сообщает БелТА. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Пострадали несколько сооружений, в том числе Музей священной обороны и один из мостов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблемы с питьевой водой привели к тому, что в иранской провинции Хузестан вспыхнули протесты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)