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В Иране проблемы с питьевой водой переросли в столкновения демонстрантов с полицией

02.07.2018 12:09 — Разное | Партизан  
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Проблемы с питьевой водой привели к тому, что в иранской провинции Хузестан вспыхнули протесты.




При отсутствии воды температура воздуха там несколько дней достигала 45 градусов жары. Столкновения демонстрантов с полицией в городе Хорремшехр на юго-западе Ирана стали итогом мирной акции. Об этом сообщает государственное информагентство Ирана IRNA. Участники митинга забросали правоохранителей камнями и строительным мусором, сообщает БелТА. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Пострадали несколько сооружений, в том числе Музей священной обороны и один из мостов. 


 
 
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Проблемы с питьевой водой привели к тому, что в иранской провинции Хузестан вспыхнули протесты.
 
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