Как Макей и дипломаты провели праздник вышиванки и национальных костюмов

Первый праздник вышиванки накануне Дня независимости прошел в прошлом году в Dipservice Hall. Там же его пообещали сделать традиционным и сдержали обещание. Площадка осталась та же, но формат праздника с легкой подачи посла Украины в Беларуси Игоря Кизима немного изменили: назвали его «В Беларуси, как дома» и предложили послам и их семьям прийти не в вышиванках, а в национальных костюмах. И многие идею с удовольствием поддержали.









Встречал всех министр Владимир Макей с супругой, известной актрисой Верой Поляковой и сыновьями. Все мужчины семьи — в красивых вышиванках, а супруга министра — в расшитом платье-вышиванке. В прошлом году, как признавалась тогда Вера Полякова, она потратила на две вышиванки и пояс всю свою зарплату в театре. В этом году на платье ушло еще больше.





— В этом году я приобрела платье, чтобы и в дальнейшем его использовать на других мероприятиях. Поэтому решила уже гульнуть и потратиться. Если честно, это были отпускные в Академии искусств. Зато я не зря работала целый год — отпускные нарядили меня и память останется, — смеется Вера Полякова. — Вообще, такой праздник очень важен. Мы, белорусы, очень гостеприимны. Этим же могут похвастаться все славянские народы: мы хлеобосольны, толерантны, не готовы ни к какой вражде. Цель такого мероприятия — объединить нас всех за одним столом, потому что сегодня у нас будет представлена не только национальная одежда и колорит, но и национальная еда. И это поможет нам познакомиться поближе и побыть немного причастным к культуре друг друга.









Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим пришел с супругой и двумя сыновьями. Все — в оригинальных вышиванках. Посол признается: в прошлом году совершил небольшой демарш и пришел на праздник в украинской, а не белорусской вышиванке. И уже на месте предложил в следующий раз всем послам прийти в своих национальных костюмах.









— МИД Беларуси в том году прислал всем димпломатам вышиванки перед праздником. Но я решил, что раз у нас, украинцев, есть свои вышиванки, то я надену свою. А потом предложил такую идею Владимиру Владимировичу, и вот, как видите, она всем пришлась по душе, — говорит посол. — Костюмы и родной язык помогают самоопределению народа. А те, кто говорит, что легкое чувство национализма — это плохо, неправ Наоборот, это то, что делает людей патриотами своей страны.





В национальных костюмах пришли не все. Например, посол Израиля Алон Шогам, который в прошлом году был без вышиванки, но обещал прийти в ней в этом году, был просто в костюме.





Владимир Макей и посол Израиля





— Но в следующем году обещаете! — посмеялся, встречая посла на входе, Владимир Макей.





Позже посол объяснил, почему не надел ни вышиванку, ни национальный костюм.





— У нас национальной одежды, к сожалению, нет. У нас есть что-то близкое к национальной одежде, и это то, что мы забрали отсюда, из Беларуси. Но это будет немного некрасиво: вернуться домой с вещами, которые взял у хозяина, это неприлично. Вышиванка у нас тоже считается рабочим символом, израильтяне ее любят, надевают иногда на праздники, но не когда едут в Беларусь. Какой-то формы у нас нет, есть религиозная одежда, но светские люди ее не надевают. Дело в том, что так много из здешнего есть в Изариле, что разницу почти нельзя найти. А раз нельзя найти, то все мы похожи, — смеется посол Алон Шогам.









В этом году изменился формат не только дресс-кода, но и кухни: на празднике была представлена и белорусская, и национальные кухни дипломатов. Украинцы угощали салом, огурцами и варениками, Судан — пловом, Туркменистан — сладостями. Временный Поверенный в делах Королевства Нидерландов Паул ван Ооствейн принес сыр со шпажками-флагами, а на ноги обул кломпы — голландские деревянные башмачки.









Дочка Временного Поверенного в делах Королевства Нидерландов была в нациоанльном платье и деревянных башмачках.

— У меня нет национального костюма, поэтому я надел башмачки. Водить в них автомобиль непросто, но ходить не очень тяжело, — посмеялся Паул ван Ооствейн.

Пока гости пробовали кухни друг друга и рассматривали национальные костюмы, Владимир Макей на правах хозяина вечера поблагодарил всех собравшихся и попросил помнить, что праздник неофициальный, поэтому надо получить удовольствие от неформального общения.









— Я ўдзячны вам за тое, што вы адгукнуліся на нашае запрашэнне і прыйшлі ў сваіх нацыянальных касцюмах. Менавіта так у нас нарадзілася назва нашага сённяшняга фестывалю «У Беларусі, як дома». І дзякую вам за тое, што многія з вас сёння прынеслі нешта з вашай нацыянальнай кухні - гэта вельмі выдатна. Мы розныя: у нас розная культура, менталітэт, псіхалогі, але ёсць і аднолькавае — мы ўсе хацім жыць у міры і спакоі і каб у нашым рэгіёне, нашых краінах было спакойна, утульна і ўсе людзі жылі шчасліва. Вельмі выдатна, што мы сабраліся тут напярэдадні нашага нацыяналнага свята Дня Незалежнасці. Я хацеў бы пажадаць усім вам здаро'ў, шчасця і дабрабыту, а таксама міра і спакоя вашым краінам, — поприветствовал собравшихся Владимир Макей.





На празднике гостей ждали не только национальные кухни и музыка, но и показ одежды белорусских производителей. Здесь же можно было и купить вышиванку. Кто-то брал сразу, а кто-то, кто пришел в национальном костюме, просил оставить визитку, чтобы приехать примерить чуть позже.





Национальная кухня, как оказалось, немало сближает. Угостить Владимира Макея своими блюдами старались все дипломаты. Некоторым для этого даже пришлось постоять в очереди и подождать, пока министра угостят варениками, восточными сладостями, мясом и настойкой.





Ценность таких праздников, по словам Макея, очень высокая — это помогает сблизиться и найти общий язык.





— Все, что связано с развитием национальной культуры, идентичности, связано и с укреплением независимости государства. Конечно, эта независимость всегда дорого стоит, как говорит наш президент. Но ради этого стоит жить и бороться, потому что однозначно жить и развиваться мы можем только будучи независимым государством. Поэтому самоидентификация в виде вышиванок, языка и культуры влияет на наше развитие и укрепление нашей независимости. Мы хотим показать, что каждый народ отличается, имеет свою специфику, но идеи добра, мира и благополучия нас объединяют. Мы должны, несмотря на многообразие и отличие, думать о том, что объединяет, а не заострять внимание, как, к сожалению, сейчас делают многие, на наших отличиях, — говорит Владимир Макей.





В следующем году такой формат праздника обещают повторить.