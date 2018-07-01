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Белорусские женщины хотят власти

02.07.2018 11:56 — Разное | Партизан  
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На днях в Минске анализировали политическую активность белорусских женщин. Мероприятие по случаю 20-летия общественной организации «Белорусская женская лига» организовала историк и инициатор создания белорусской женской партии «Женская альтернатива» Нина Стужинская.

Белорусские женщины хотят власти

На встречу приехали активистки со всей Беларуси. Хотя некоторые столичные дамы приглашение по каким-то причинам проигнорировали.
 

Бурную дискуссию вызвала презентация кандидата философских наук, доцента кафедры социальной коммуникации Белорусского государственного университета Надежды Ефимовой, которая на конкретных цифрах рассказывала об участии женщин в политике. Как оказалось, статистика, предоставленная партийцами для социолога, не совсем отражает реальное состояние дел в некоторых политических структурах…

«Белорусский партизан» записал самые любопытные тезисы социсследования. 

Раз, два и обчелся! 

Надежда Ефимова отметила, что разговаривала с представителями 12 политических партий и оргкомитетов по их созданию. 

«Я работала и с зарегистрированными, и с незарегистрированными организациями демократической направленности, -- объяснила социолог, которая уже несколько десятков лет занимается гендерными исследованиями. -- Анализ численного состава и гендерной структуры демократических партий и организаций осуществляется на основе тех статистических данных, которые были представлены самими партиями и организациями. Мы полагаемся на их достоверность» 

Численность женщин в организациях и их руководящих органах на 2017 год


Название партии

Кол-во членов партии

% женщин от общего количества членов

% женщин до 35 лет от количества женщин

Кол-во делегатов в руководящем органе

Кол-во женщин в руководящем органе/ до 35 л

Наличие женского крыла в партии

Объединенная гражданская партия (ОГП)
-- Политсовет
--Национальный комитет

3 830

920 (24%)

11%



18
45



8 / 1
 15 /2

Об объединени «Гендерное партнерство» (не
зарегистрировано)

«Надзея» -- женская сеть независимых профсоюзов

-- Совет партии

1300
(ассоциированное членство)

100%

не известно






 9






9/ 2

--

«Зеленые» (БПЗ)

-- Центральный совет
--Ревизионная комиссия
-- Молодежное крыло («Молодые зеленые»)

1500

40%

не известно

 13



3

6

5



1

4

Гендерная группа

Белорусская социал-демократическая
Грамада (БСДП)
-- Президиум
--Центральный комитет
-- Центральная ревизионная комиссия

1150

231 (20%)

не известно




 11



15

5




3




4/ 1

1

Рабочая группа
«Женщины БСДП»

Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение «Говори правду»
-- Республиканский совет
-- Ревизионная комиссия

55 – формально,
800 -- пока без регистрации

30%

не известно


 




5

3






1

2






Нет 

--

Партия свободы и прогресса (ПСП)
-- Политсовет
-- Ревизионная комиссия

1039

519 (50%)

Нет

 

19

3


5

1

Женское крыло партии ПСП

Рух за Свабоду

-- Рада

579

174 (42%)

не известно

 

25



4/--

Комиссия по гендерному равенству создана в 2012 г, ликвидирована в 2016 г.

Белорусская партия труда (БПТ)
-- Совет

1018

40%

Не известно

 

23

 

5

Женская сеть

Белорусские христианские демократы (БХД)


  -- Национальный совет
-- Управа

Не имеет фиксированного членства
(около 7000 сторонников)

40%

Не известно



70

10



28

5

Нет

БНФ (Партия Белорусского народного фронта)
-- Сойм
-- Управа Сойма

1858

30%

Не известно



49
 13

 

10/3
 7/4

Женская комиссия

Партия Справедливый мир
-- Центральный комитет
-- Центральная ревизионная комиссии

3250

45%

Не известно

 

40

7


14/1

2

Женское крыло партии «Справедливый мир»

Международный центр гражданских инициатив «Наш дом»
-- Национальный совет
-- Исполнительный комитет

654

365 (56%)

36%




9

5




6/3

3

Центр по развитию гендерных инициатив «АДЛИГА: женщины за равное гражданство»;  Культурно-просветительское учреждение Гендерный ответ.


Во главе очень немногих организаций стоят женщины. Сегодня это оргкомитет по созданию партии «Надзея», партия «Зеленые» (Анастасия Дорофеева) и гражданская инициатива «Наш дом» (Ольга Карач). Причем Анастасия Дорофеева, избранная председателем партии «Зеленые» на партийном съезде в 2015 году, относится к числу молодых лидеров (до 35 лет). Татьяна Короткевич, которая участвовала в качестве кандидата в президентских выборах 2015 года, стала сопредседателем  общественного объединения «Говори правду». В большинстве партий и общественных организаций демократической направленности женщины являются заместителями председателя. Во многих партиях существуют региональные отделения, которые возглавляют женщины. Некоторые региональные лидеры хорошо известны не только на местном, но и на национальном уровне. Например, Татьяна Северинец, Ольга Домаскина и другие. Но не все партии могут этим похвастаться. Так, например, одной из самых развитых является сеть региональных организаций у партии «Справедливый мир». В нее входит 65 региональных отделений. Однако ни одно из них не возглавляет женщина. Возможно, руководство партии просто не ставило такой задачи – продвигать женщин в лидеры на местах».

 

Зачем женщины идут в политику?

Многие партийные лидеры отмечают: общественно-политическая активность женщин в последнее время повысилась. 

«Этому способствовали несколько обстоятельств, -- комментирует Надежда Ефимова. --  Во-первых, затяжной экономический кризис. Женщины больше всех ощущают его тяготы: они чаще теряют работу, их чаще переводят на неполный рабочий день. Они ответственны за семью и страдают от недостатка средств и возможностей устроить детей, решить жилищный вопрос.

Во-вторых, в обществе проходит шок от 2010 года, когда массовые выступления против фальсификации результатов президентских выборов повлекли многочисленные репрессии.

И, наконец, в 2017 году Декрет №3 «О тунеядстве» поднял волну возмущения в белорусском обществе. В первый раз за многие  годы прошли массовые выступления протеста не только в Минске, но и областных центрах. регионах. Женщины приходят на подобные мероприятия очень осознанно, с целью внести свой вклад в изменение белорусского общества. Антонина Ковалева, заместитель председателя ОГП, так говорит об этом: «Женщин в партии не стало меньше.  Баланс остается тот же, хотя общее количество членов увеличилось. Среди новичков женщины более образованы и активны, чем мужчины.  Женщины по своей природе осторожны,  и если приходят в партию, то ответственно и серьезно». 

 (Не)женское дело?

 Надежда Ефимова назвала основные причины, по которые сдерживают женскую политическую активность. «Мы обобщили ответы и высказывания лидеров  партий и общественных организаций демократической направленности, опрошенных в ходе исследования, и сформулировали  причины, негативно влияющие на участие белорусских женщин в политике, -- говорит социолог. – Прежде всего, это патриархальность общества и некоторых партийных руководителей. Гендерные стереотипы все еще широко распространенны в белорусском обществе. Считается, что  политика -- это не женское дело. Например, когда Татьяна Короткевич шла на президентские выборы, над ней многие подшучивали, было много иронии в том числе со стороны А.Лукашенко. Несмотря на высокий уровень образования и профессиональных навыков, белорусские женщины зачастую  сомневаются в своих способностях участвовать в общественно-политической жизни. Женщине, как правило,  надо приложить больше усилий, чем мужчине, чтоб ее заметили и признали. Семейная нагрузка, перегруженность женщин бытом, а также работой на производстве. У женщин зачастую не хватает времени на то, чтобы заниматься политикой, на общественные дела. Страх перед репрессиями и преследованиями, угроза лишиться работы, потерять источник дохода. Женщины, находящиеся в разводе, а также матери-одиночки зачастую являются единственными кормильцами в семье и несут ответственность за себя и детей. Недостаточная популярность партий в обществе, недостаток возможностей для политических партий и общественных движений пропагандировать и рекламировать свою идеологию и политику. Многие считают, что участие в оппозиционных партиях и движениях бесперспективно в плане карьеры в государственной организации.

  «Нам нужна власть!»

 Как поддержать интерес женщин к политике? Надежда Ефимова формулирует самые простые меры, которые необходимо предпринять и на государственном, и на общественном уровнях. «Нужно изменить избирательное законодательство: ввести мажоритарно-пропорциональную систему выборов, когда кандидаты от партий будут проходить списком (партийных список при этом будет включать пропорциональное количество мужчин и женщин). Принять Закон о равных правах и возможностях женщин и мужчин, а также обеспечить механизм реализации данного закона на практике. Необходима системная работа по преодолению патриархальных стереотипов как мужчин, так и женщин, демонстрация положительных примеров успешных женщин в сфере бизнеса, политики, власти. Нужно создавать максимально благоприятные условия в партиях для развития женского лидерства, поощрять активность женщин и оказывать им не только моральную, но и материальную поддержку в случае давления со стороны власти».  «В выступлениях экспертов прозвучали ошеломительные цифры женского присутствия в партиях и околопартийных неправительственных организациях, -- отметила инициатор создания женской партии Нина Стужинская. – Мы даже и виду не подали, что верим, потому что прекрасно знаем, как обстоит дело на практике. К сожалению, чаще всего в наших партиях женщине уготована роль «ложкомойки», обслуги. Увы, но это реальность…»  Кстати, во время «круглого стола» о роли белорусской женщины в политике, прозвучала мысль о нецелесообразности создания женской политической структуры. И не только потому, что могут возникнуть сложности с регистрацией, а еще и потому, что, как выразился один из присутствующих экспертов, «партии – это сегодня прошлый век». Стужинская, кстати, с этим мнением не согласилась.  «Женщинам просто необходимо создавать свою партию, и открыто, без стыда и ложной скромности говорить про свои цели: мы хотим власти и ресурсов», -- решительно заявила активистка «Белорусской женской Лиги», бывший член БСДП «Грамада» Жанна Сементович.
 
Теги: Минск
 
 
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На днях в Минске анализировали политическую активность белорусских женщин. Мероприятие по случаю 20-летия общественной организации «Белорусская женская лига»...
 
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