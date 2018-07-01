Белорусские женщины хотят власти

На встречу приехали активистки со всей Беларуси. Хотя некоторые столичные дамы приглашение по каким-то причинам проигнорировали.



Бурную дискуссию вызвала презентация кандидата философских наук, доцента кафедры социальной коммуникации Белорусского государственного университета Надежды Ефимовой, которая на конкретных цифрах рассказывала об участии женщин в политике. Как оказалось, статистика, предоставленная партийцами для социолога, не совсем отражает реальное состояние дел в некоторых политических структурах…

«Белорусский партизан» записал самые любопытные тезисы социсследования.



Раз, два и обчелся!



Надежда Ефимова отметила, что разговаривала с представителями 12 политических партий и оргкомитетов по их созданию.

«Я работала и с зарегистрированными, и с незарегистрированными организациями демократической направленности, -- объяснила социолог, которая уже несколько десятков лет занимается гендерными исследованиями. -- Анализ численного состава и гендерной структуры демократических партий и организаций осуществляется на основе тех статистических данных, которые были представлены самими партиями и организациями. Мы полагаемся на их достоверность»





Численность женщин в организациях и их руководящих органах на 2017 год









Название партии Кол-во членов партии % женщин от общего количества членов % женщин до 35 лет от количества женщин Кол-во делегатов в руководящем органе Кол-во женщин в руководящем органе/ до 35 л Наличие женского крыла в партии Объединенная гражданская партия (ОГП)

-- Политсовет

--Национальный комитет 3 830 920 (24%) 11%



18

45



8 / 1

15 /2 Об объединени «Гендерное партнерство» (не

зарегистрировано) «Надзея» -- женская сеть независимых профсоюзов -- Совет партии 1300

(ассоциированное членство) 100% не известно









9









9/ 2 -- «Зеленые» (БПЗ) -- Центральный совет

--Ревизионная комиссия

-- Молодежное крыло («Молодые зеленые») 1500 40% не известно 13







3 6 5







1 4 Гендерная группа Белорусская социал-демократическая

Грамада (БСДП)

-- Президиум

--Центральный комитет

-- Центральная ревизионная комиссия 1150 231 (20%) не известно





11







15 5





3





4/ 1 1 Рабочая группа

«Женщины БСДП» Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение «Говори правду»

-- Республиканский совет

-- Ревизионная комиссия 55 – формально,

800 -- пока без регистрации 30% не известно







5 3









1 2









Нет -- Партия свободы и прогресса (ПСП)

-- Политсовет

-- Ревизионная комиссия 1039 519 (50%) Нет 19 3

5 1 Женское крыло партии ПСП Рух за Свабоду -- Рада 579 174 (42%) не известно



25





4/-- Комиссия по гендерному равенству создана в 2012 г, ликвидирована в 2016 г. Белорусская партия труда (БПТ)

-- Совет 1018 40% Не известно 23 5 Женская сеть Белорусские христианские демократы (БХД)

-- Национальный совет

-- Управа Не имеет фиксированного членства

(около 7000 сторонников) 40% Не известно



70 10



28 5 Нет БНФ (Партия Белорусского народного фронта)

-- Сойм

-- Управа Сойма 1858 30% Не известно



49

13



10/3

7/4 Женская комиссия Партия Справедливый мир

-- Центральный комитет

-- Центральная ревизионная комиссии 3250 45% Не известно 40 7

14/1 2 Женское крыло партии «Справедливый мир» Международный центр гражданских инициатив «Наш дом»

-- Национальный совет

-- Исполнительный комитет 654 365 (56%) 36%





9 5





6/3 3 Центр по развитию гендерных инициатив «АДЛИГА: женщины за равное гражданство»; Культурно-просветительское учреждение Гендерный ответ.

Во главе очень немногих организаций стоят женщины. Сегодня это оргкомитет по созданию партии «Надзея», партия «Зеленые» (Анастасия Дорофеева) и гражданская инициатива «Наш дом» (Ольга Карач). Причем Анастасия Дорофеева, избранная председателем партии «Зеленые» на партийном съезде в 2015 году, относится к числу молодых лидеров (до 35 лет). Татьяна Короткевич, которая участвовала в качестве кандидата в президентских выборах 2015 года, стала сопредседателем общественного объединения «Говори правду».

В большинстве партий и общественных организаций демократической направленности женщины являются заместителями председателя. Во многих партиях существуют региональные отделения, которые возглавляют женщины. Некоторые региональные лидеры хорошо известны не только на местном, но и на национальном уровне. Например, Татьяна Северинец, Ольга Домаскина и другие. Но не все партии могут этим похвастаться. Так, например, одной из самых развитых является сеть региональных организаций у партии «Справедливый мир». В нее входит 65 региональных отделений. Однако ни одно из них не возглавляет женщина. Возможно, руководство партии просто не ставило такой задачи – продвигать женщин в лидеры на местах».

Зачем женщины идут в политику?





Многие партийные лидеры отмечают: общественно-политическая активность женщин в последнее время повысилась.

«Этому способствовали несколько обстоятельств, -- комментирует Надежда Ефимова. -- Во-первых, затяжной экономический кризис. Женщины больше всех ощущают его тяготы: они чаще теряют работу, их чаще переводят на неполный рабочий день. Они ответственны за семью и страдают от недостатка средств и возможностей устроить детей, решить жилищный вопрос.

Во-вторых, в обществе проходит шок от 2010 года, когда массовые выступления против фальсификации результатов президентских выборов повлекли многочисленные репрессии.

И, наконец, в 2017 году Декрет №3 «О тунеядстве» поднял волну возмущения в белорусском обществе. В первый раз за многие годы прошли массовые выступления протеста не только в Минске, но и областных центрах. регионах. Женщины приходят на подобные мероприятия очень осознанно, с целью внести свой вклад в изменение белорусского общества. Антонина Ковалева, заместитель председателя ОГП, так говорит об этом: «Женщин в партии не стало меньше. Баланс остается тот же, хотя общее количество членов увеличилось. Среди новичков женщины более образованы и активны, чем мужчины. Женщины по своей природе осторожны, и если приходят в партию, то ответственно и серьезно».





(Не)женское дело?





Надежда Ефимова назвала основные причины, по которые сдерживают женскую политическую активность.

«Мы обобщили ответы и высказывания лидеров партий и общественных организаций демократической направленности, опрошенных в ходе исследования, и сформулировали причины, негативно влияющие на участие белорусских женщин в политике, -- говорит социолог. – Прежде всего, это патриархальность общества и некоторых партийных руководителей. Гендерные стереотипы все еще широко распространенны в белорусском обществе. Считается, что политика -- это не женское дело. Например, когда Татьяна Короткевич шла на президентские выборы, над ней многие подшучивали, было много иронии в том числе со стороны А.Лукашенко.

Несмотря на высокий уровень образования и профессиональных навыков, белорусские женщины зачастую сомневаются в своих способностях участвовать в общественно-политической жизни. Женщине, как правило, надо приложить больше усилий, чем мужчине, чтоб ее заметили и признали.

Семейная нагрузка, перегруженность женщин бытом, а также работой на производстве. У женщин зачастую не хватает времени на то, чтобы заниматься политикой, на общественные дела.

Страх перед репрессиями и преследованиями, угроза лишиться работы, потерять источник дохода. Женщины, находящиеся в разводе, а также матери-одиночки зачастую являются единственными кормильцами в семье и несут ответственность за себя и детей.

Недостаточная популярность партий в обществе, недостаток возможностей для политических партий и общественных движений пропагандировать и рекламировать свою идеологию и политику.

Многие считают, что участие в оппозиционных партиях и движениях бесперспективно в плане карьеры в государственной организации.





«Нам нужна власть!»





Как поддержать интерес женщин к политике?

Надежда Ефимова формулирует самые простые меры, которые необходимо предпринять и на государственном, и на общественном уровнях.

«Нужно изменить избирательное законодательство: ввести мажоритарно-пропорциональную систему выборов, когда кандидаты от партий будут проходить списком (партийных список при этом будет включать пропорциональное количество мужчин и женщин).

Принять Закон о равных правах и возможностях женщин и мужчин, а также обеспечить механизм реализации данного закона на практике.

Необходима системная работа по преодолению патриархальных стереотипов как мужчин, так и женщин, демонстрация положительных примеров успешных женщин в сфере бизнеса, политики, власти.

Нужно создавать максимально благоприятные условия в партиях для развития женского лидерства, поощрять активность женщин и оказывать им не только моральную, но и материальную поддержку в случае давления со стороны власти».

«В выступлениях экспертов прозвучали ошеломительные цифры женского присутствия в партиях и околопартийных неправительственных организациях, -- отметила инициатор создания женской партии Нина Стужинская. – Мы даже и виду не подали, что верим, потому что прекрасно знаем, как обстоит дело на практике. К сожалению, чаще всего в наших партиях женщине уготована роль «ложкомойки», обслуги. Увы, но это реальность…»

Кстати, во время «круглого стола» о роли белорусской женщины в политике, прозвучала мысль о нецелесообразности создания женской политической структуры. И не только потому, что могут возникнуть сложности с регистрацией, а еще и потому, что, как выразился один из присутствующих экспертов, «партии – это сегодня прошлый век».

Стужинская, кстати, с этим мнением не согласилась.