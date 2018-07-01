Белорусские женщины хотят власти

На днях в Минске анализировали политическую активность белорусских женщин. Мероприятие по случаю 20-летия общественной организации «Белорусская женская лига» организовала историк и инициатор создания белорусской женской партии «Женская альтернатива» Нина Стужинская.
На встречу приехали активистки со всей Беларуси. Хотя некоторые столичные дамы приглашение по каким-то причинам проигнорировали.
Бурную дискуссию вызвала презентация кандидата философских наук, доцента кафедры социальной коммуникации Белорусского государственного университета Надежды Ефимовой, которая на конкретных цифрах рассказывала об участии женщин в политике. Как оказалось, статистика, предоставленная партийцами для социолога, не совсем отражает реальное состояние дел в некоторых политических структурах…
«Белорусский партизан» записал самые любопытные тезисы социсследования.
Раз, два и обчелся!
Надежда Ефимова отметила, что разговаривала с представителями 12 политических партий и оргкомитетов по их созданию.
«Я работала и с зарегистрированными, и с незарегистрированными организациями демократической направленности, -- объяснила социолог, которая уже несколько десятков лет занимается гендерными исследованиями. -- Анализ численного состава и гендерной структуры демократических партий и организаций осуществляется на основе тех статистических данных, которые были представлены самими партиями и организациями. Мы полагаемся на их достоверность»
Численность женщин в организациях и их руководящих органах на 2017 год
Название партии
Кол-во членов партии
% женщин от общего количества членов
% женщин до 35 лет от количества женщин
Кол-во делегатов в руководящем органе
Кол-во женщин в руководящем органе/ до 35 л
Наличие женского крыла в партии
Объединенная гражданская партия (ОГП) -- Политсовет --Национальный комитет
3 830
920 (24%)
11%
18 45
8 / 1 15 /2
Об объединени «Гендерное партнерство» (не зарегистрировано)
«Надзея» -- женская сеть независимых профсоюзов
-- Совет партии
1300 (ассоциированное членство)
100%
не известно
9
9/ 2
--
«Зеленые» (БПЗ)
-- Центральный совет --Ревизионная комиссия -- Молодежное крыло («Молодые зеленые»)
1500
40%
не известно
13
3
6
5
1
4
Гендерная группа
Белорусская социал-демократическая Грамада (БСДП) -- Президиум --Центральный комитет -- Центральная ревизионная комиссия
1150
231 (20%)
не известно
11
15
5
3
4/ 1
1
Рабочая группа «Женщины БСДП»
Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение «Говори правду» -- Республиканский совет -- Ревизионная комиссия
55 – формально, 800 -- пока без регистрации
30%
не известно
5
3
1
2
Нет
--
Партия свободы и прогресса (ПСП) -- Политсовет -- Ревизионная комиссия
1039
519 (50%)
Нет
19
3
5
1
Женское крыло партии ПСП
Рух за Свабоду
-- Рада
579
174 (42%)
не известно
25
4/--
Комиссия по гендерному равенству создана в 2012 г, ликвидирована в 2016 г.
Белорусская партия труда (БПТ) -- Совет
1018
40%
Не известно
23
5
Женская сеть
Белорусские христианские демократы (БХД)
-- Национальный совет -- Управа
Не имеет фиксированного членства (около 7000 сторонников)
40%
Не известно
70
10
28
5
Нет
БНФ (Партия Белорусского народного фронта) -- Сойм -- Управа Сойма
1858
30%
Не известно
49 13
10/3 7/4
Женская комиссия
Партия Справедливый мир -- Центральный комитет -- Центральная ревизионная комиссии
3250
45%
Не известно
40
7
14/1
2
Женское крыло партии «Справедливый мир»
Международный центр гражданских инициатив «Наш дом» -- Национальный совет -- Исполнительный комитет
654
365 (56%)
36%
9
5
6/3
3
Центр по развитию гендерных инициатив «АДЛИГА: женщины за равное гражданство»; Культурно-просветительское учреждение Гендерный ответ.
Во главе очень немногих организаций стоят женщины. Сегодня это оргкомитет по созданию партии «Надзея», партия «Зеленые» (Анастасия Дорофеева) и гражданская инициатива «Наш дом» (Ольга Карач). Причем Анастасия Дорофеева, избранная председателем партии «Зеленые» на партийном съезде в 2015 году, относится к числу молодых лидеров (до 35 лет). Татьяна Короткевич, которая участвовала в качестве кандидата в президентских выборах 2015 года, стала сопредседателемобщественного объединения «Говори правду». В большинстве партий и общественных организаций демократической направленности женщины являются заместителями председателя. Во многих партиях существуют региональные отделения, которые возглавляют женщины. Некоторые региональные лидеры хорошо известны не только на местном, но и на национальном уровне. Например, Татьяна Северинец, Ольга Домаскина и другие. Но не все партии могут этим похвастаться. Так, например, одной из самых развитых является сеть региональных организаций у партии «Справедливый мир». В нее входит 65 региональных отделений. Однако ни одно из них не возглавляет женщина. Возможно, руководство партии просто не ставило такой задачи – продвигать женщин в лидеры на местах».
Зачем женщины идут в политику?
Многие партийные лидеры отмечают: общественно-политическая активность женщин в последнее время повысилась.
«Этому способствовали несколько обстоятельств, -- комментирует Надежда Ефимова. --Во-первых, затяжной экономический кризис. Женщины больше всех ощущают его тяготы: они чаще теряют работу, их чаще переводят на неполный рабочий день. Они ответственны за семью и страдают от недостатка средств и возможностей устроить детей, решить жилищный вопрос.
Во-вторых, в обществе проходит шок от 2010 года, когда массовые выступления против фальсификации результатов президентских выборов повлекли многочисленные репрессии.
И, наконец, в 2017 году Декрет №3 «О тунеядстве» поднял волну возмущения в белорусском обществе. В первый раз за многиегоды прошли массовые выступления протеста не только в Минске, но и областных центрах. регионах. Женщины приходят на подобные мероприятия очень осознанно, с целью внести свой вклад в изменение белорусского общества. Антонина Ковалева, заместитель председателя ОГП, так говорит об этом: «Женщин в партии не стало меньше.Баланс остается тот же, хотя общее количество членов увеличилось. Среди новичков женщины более образованы и активны, чем мужчины.Женщины по своей природе осторожны,и если приходят в партию, то ответственно и серьезно».
(Не)женское дело?
Надежда Ефимова назвала основные причины, по которые сдерживают женскую политическую активность. «Мы обобщили ответы и высказывания лидеров партий и общественных организаций демократической направленности, опрошенных в ходе исследования, и сформулировали причины, негативно влияющие на участие белорусских женщин в политике, -- говорит социолог. – Прежде всего, это патриархальность общества и некоторых партийных руководителей. Гендерные стереотипы все еще широко распространенны в белорусском обществе. Считается, что политика -- это не женское дело. Например, когда Татьяна Короткевич шла на президентские выборы, над ней многие подшучивали, было много иронии в том числе со стороны А.Лукашенко.Несмотря на высокий уровень образования и профессиональных навыков, белорусские женщины зачастуюсомневаются в своих способностях участвовать в общественно-политической жизни. Женщине, как правило,надо приложить больше усилий, чем мужчине, чтоб ее заметили и признали.Семейная нагрузка, перегруженность женщин бытом, а также работой на производстве. У женщин зачастую не хватает времени на то, чтобы заниматься политикой, на общественные дела.Страх перед репрессиями и преследованиями, угроза лишиться работы, потерять источник дохода. Женщины, находящиеся в разводе, а также матери-одиночки зачастую являются единственными кормильцами в семье и несут ответственность за себя и детей.Недостаточная популярность партий в обществе, недостаток возможностей для политических партий и общественных движений пропагандировать и рекламировать свою идеологию и политику.Многие считают, что участие в оппозиционных партиях и движениях бесперспективно в плане карьеры в государственной организации.
«Нам нужна власть!»
Как поддержать интерес женщин к политике?Надежда Ефимова формулирует самые простые меры, которые необходимо предпринять и на государственном, и на общественном уровнях.«Нужно изменить избирательное законодательство: ввести мажоритарно-пропорциональную систему выборов, когда кандидаты от партий будут проходить списком (партийных список при этом будет включать пропорциональное количество мужчин и женщин).Принять Закон о равных правах и возможностях женщин и мужчин, а также обеспечить механизм реализации данного закона на практике.Необходима системная работа по преодолению патриархальных стереотипов как мужчин, так и женщин, демонстрация положительных примеров успешных женщин в сфере бизнеса, политики, власти.Нужно создавать максимально благоприятные условия в партиях для развития женского лидерства, поощрять активность женщин и оказывать им не только моральную, но и материальную поддержку в случае давления со стороны власти». «В выступлениях экспертов прозвучали ошеломительные цифры женского присутствия в партиях и околопартийных неправительственных организациях, -- отметила инициатор создания женской партии Нина Стужинская. – Мы даже и виду не подали, что верим, потому что прекрасно знаем, как обстоит дело на практике. К сожалению, чаще всего в наших партиях женщине уготована роль «ложкомойки», обслуги. Увы, но это реальность…» Кстати, во время «круглого стола» о роли белорусской женщины в политике, прозвучала мысль о нецелесообразности создания женской политической структуры. И не только потому, что могут возникнуть сложности с регистрацией, а еще и потому, что, как выразился один из присутствующих экспертов, «партии – это сегодня прошлый век».Стужинская, кстати, с этим мнением не согласилась. «Женщинам просто необходимо создавать свою партию, и открыто, без стыда и ложной скромности говорить про свои цели: мы хотим власти и ресурсов», -- решительно заявила активистка «Белорусской женской Лиги», бывший член БСДП «Грамада» Жанна Сементович.