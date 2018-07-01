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Семашко рассказал, подешевеет ли электричество в Беларуси после ввода АЭС

02.07.2018 11:52 — Разное | Партизан  
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Чиновник прогнозировал рост тарифов на газ и электричество до конца этого года, заверив, что для белорусов это будет небольшой нагрузкой.

Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, станет ли дешевле электроэнергия для потребителей после того, как АЭС в Озерце заработает на полную мощь.

Чиновник отметил, что тарифы уже считали, но вопрос непростой.

«У нас давно уже перекрестное субсидирование. Что это значит? Население реально недоплачивают за энергоносители, которые потребляет, далеко до уровня их себестоимости», — сказал в воскресенье Семашко.

Ликвидация перекрестного субсидирования, по его словам, растянется до 2025 года.

Вице-премьер прогнозировал рост тарифов до конца года на газ и электричество.

«Мы считаем, что до конца года по газу будем ближе к 100%, по электричеству выйдем на 100%. Это небольшая нагрузка будет. Президент четко поставил задачу, что не более 5 долларов в год нагрузка должна расти», — сказал Семашко.

Вместе с тем чиновник отметил, что с атомной электростанцией в Беларуси себестоимость электроэнергии будет ниже, чем в Российской Федерации.

Согласно планам, первый блок АЭС должен быть введен в 2019 году, второй — в 2020 году.
 
 
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Чиновник прогнозировал рост тарифов на газ и электричество до конца этого года, заверив, что для белорусов это будет небольшой нагрузкой.
 
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