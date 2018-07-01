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"Беларусь 1"

БЕЛТА

- сказал. -Говоря о будущем белорусской энергетики после ввода БелАЭС, заместитель премьер-министра отметил, что себестоимость энергии в стране будет существенно ниже, чем, например, в Российской Федерации.добавил он. После ввода в эксплуатацию БелАЭС это позволит продавать профицит на евразийский рынок без барьеров. Ведутся переговоры об использовании ресурса белорусской станции странами ЕС.Для населения Беларуси настало время поступательного ухода от перекрестного субсидирования и оплаты электроэнергии по себестоимости, отметил Владимир Семашко.- сказал он.