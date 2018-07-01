"Сердце кровью обливается": Фриске о брошенной крохе после отъезда Шепелева



Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev

продает собак породы джек-рассел-терьер. Посредством своей странички в социальной сети Instagram Наталья рекламирует щенков: она регулярно выкладывает фотографии крох и предлагает всем желающим приобрести милого щенка связываться с ней через личные сообщения.Так случилось и в этот раз, однако спустя некоторое время люди отказались от крохотного создания.пожаловалась Фриске, опубликовав фотографию, на которой и запечатлела щенка с огромными грустными глазами.Многочисленные подписчики бурно отреагировали на пост Натальи. В основном они осудили отказавшихся от щенка людей.высказались подписчики.К слову, ранееподелился объявлением, что завел собаку. Питомцем популярного телеведущего стал ши-тцу. Причем, по словам шоумена, больше собаку хотел он, а не сын Платон, которого ему подарила в 2012 году певица. Отметим, что неделю назад Дмитрий опубликовал фотографию с наследником в итальянской Вероне.