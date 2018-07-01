Компьютеры по всему миру атаковал опасный вирус

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Под удар попали компьютеры с операционной системой Windows. Пользователи упорно пытались найти способ избавиться от него, но им так и не удалось удалить ПО.Программа российского производства All-Radio 4.27 Portable, под видом которой распространяется вредоносная программа, представляет собой бесплатный универсальный плеер, позволяющий слушать музыку и смотреть телепередачи. Хакерам удалось подделать ее и выдать зараженную версию за оригинал, передает форум Malwarebytes.Специалисты отмечают, что большинство пользователей сообщили о появлении программы после скачивания некоторых активаторов продуктов Microsoft. Экспертам удалось выяснить, что под видом "ключей" жертвы получали рекламный пакет aimp, который и стал причиной заражения. Среди возможных "инфекций" могут быть так называемые спамеры, различные трояны, а также утилиты, скрывающие заражение.Судя по всему, создавшие вирус хакеры собираются организовать бизнес на данной схеме заражения. Эксперты предупреждают об опасности использования программ-активаторов, поскольку они могут быть инфицированы злоумышленниками.