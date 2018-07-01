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Компьютеры по всему миру атаковал опасный вирус

02.07.2018 11:59 — Разное | UDF  
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Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Weber
Пользователи по всему миру начали обнаруживать на своих компьютерах неудаляемый вирус. Вредоносную программу распространяют под видом бесплатного универсального плеера для просмотра видео и прослушивания музыки онлайн.

Под удар попали компьютеры с операционной системой Windows. Пользователи упорно пытались найти способ избавиться от него, но им так и не удалось удалить ПО.

Программа российского производства All-Radio 4.27 Portable, под видом которой распространяется вредоносная программа, представляет собой бесплатный универсальный плеер, позволяющий слушать музыку и смотреть телепередачи. Хакерам удалось подделать ее и выдать зараженную версию за оригинал, передает форум Malwarebytes.

Специалисты отмечают, что большинство пользователей сообщили о появлении программы после скачивания некоторых активаторов продуктов Microsoft. Экспертам удалось выяснить, что под видом "ключей" жертвы получали рекламный пакет aimp, который и стал причиной заражения. Среди возможных "инфекций" могут быть так называемые спамеры, различные трояны, а также утилиты, скрывающие заражение.


Судя по всему, создавшие вирус хакеры собираются организовать бизнес на данной схеме заражения. Эксперты предупреждают об опасности использования программ-активаторов, поскольку они могут быть инфицированы злоумышленниками.

 
 
Ссылка на источник 22
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Пользователи по всему миру начали обнаруживать на своих компьютерах неудаляемый вирус.
 
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