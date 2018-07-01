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Burger King дает скидку владельцам карты Поляка, но они не приходят

02.07.2018 13:11 — Разное | KYKY  
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Фаст-фуд Burger King решил провести занимательную акцию – бургер с 25% скидкой всем, у кого есть карта поляка. Специальное предложение действует только в двух городах Беларуси: Гродно и Бресте. Как пишет hrodna.life, акция должна убедить владельцев карт проводить выходные в своей стране, не выезжать за ее пределы. Но пока что она не работает: за два дня в Гродно скидкой по карте поляка воспользовались всего три человека.

Акцию с картой поляка объявили аккурат на длинные выходные – с 30 июня по 3 июля. Burger King даже пообещал, что если его акция поможет уменьшить очереди на границе, ее будут проводить на постоянной основе. Напомним, 20 июня мы писали о том, что очереди на границе Беларуси и Польши и Литвы очень большие. 

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Фаст-фуд Burger King решил провести занимательную акцию – бургер с 25% скидкой всем, у кого есть карта поляка. Специальное предложение действует только в двух городах...
 
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