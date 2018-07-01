Фаст-фуд Burger King решил провести занимательную акцию – бургер с 25% скидкой всем, у кого есть карта поляка. Специальное предложение действует только в двух городах Беларуси: Гродно и Бресте. Как пишет hrodna.life, акция должна убедить владельцев карт проводить выходные в своей стране, не выезжать за ее пределы. Но пока что она не работает: за два дня в Гродно скидкой по карте поляка воспользовались всего три человека.



Акцию с картой поляка объявили аккурат на длинные выходные – с 30 июня по 3 июля. Burger King даже пообещал, что если его акция поможет уменьшить очереди на границе, ее будут проводить на постоянной основе. Напомним, 20 июня мы писали о том, что очереди на границе Беларуси и Польши и Литвы очень большие.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Burger King дает скидку владельцам карты Поляка, но они не приходят Фаст-фуд Burger King решил провести занимательную акцию – бургер с 25% скидкой всем, у кого есть карта поляка. Специальное предложение действует только в двух городах...