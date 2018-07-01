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Burger King дает скидку владельцам карты Поляка, но они не приходят
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Фаст-фуд Burger King решил провести занимательную акцию – бургер с 25% скидкой всем, у кого есть карта поляка. Специальное предложение действует только в двух городах Беларуси: Гродно и Бресте. Как
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Фаст-фуд Burger King решил провести занимательную акцию – бургер с 25% скидкой всем, у кого есть карта поляка. Специальное предложение действует только в двух городах...
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