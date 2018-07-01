Беларусь гостеприимная. Жители Азербайджана гостят на Хотимщине

Условившись о месте и времени встречи с жителями города Баку Республики Азербайджан, признаюсь, начала волноваться, понимая, что наши гости прилично задерживаются.

— Да вы не беспокойтесь, просто для моих родственников встреча с журналистами — очень торжественный момент, к которому они тщательно готовятся. Скоро будем, — раздался в трубке телефона голос Шамила Сулейманова.

Алиага Мурсаладзе — двоюродный брат Шамила, а Гусеин Сулейманов — родной племянник по брату.

— Мы приехали в Беларусь на отдых, — поясняют мои собеседники. — Это то же самое, что вы, белорусы, отправляетесь отдыхать в отпуск в другие страны.

— Вы впервые у нас? — задаю в свою очередь вопрос.

— Я был в Хотимске в 2008 году, а вот племянник впервые, — говорит Алиага. — Вернувшись сюда спустя 10 лет, просто не узнал ваш городок, произошли разительные перемены в лучшую сторону в инфраструктуре, благоустройстве. Чистота, которая царит на улицах, радует душу. Идёшь ли по населенным пунктам, едешь ли по трассе, нигде на обочинах не довелось увидеть не то что мусорных свалок, а даже просто валяющихся обёрток от конфет. Но самое главное, что подкупает — это добродушный и гостеприимный народ, проживающий в Беларуси.

За время пребывания успели погостить у родственников в Могилёве. Вообще семейные связи у нас очень почитаются. Как говорится, мой дом — твой дом, поэтому чувствуем себя здесь как дома.

— А климат? Он ведь у нас относительно холодный.

— Климат замечательный, я наоборот люблю прохладу и воздух у вас невероятно чистый, природа — просто классная. Мы помогаем брату на ферме и устраиваем пикники на свежем воздухе. Никакие юга с таким отдыхом не сравнятся.

— У вас, кстати, тоже очень гостеприимный народ.

— Так ведь воспитание одно, все мы выходцы из бывшего Советского союза, можно считать, одна семья. Приезжайте в гости, у нас ведь тоже есть море, очень развит туризм.

Алиага отлично разговаривает по-русски, ведь в своё время в школах Азербайджана в обязательном порядке преподавали русский язык. А вот Гусеин учился уже по другой программе и поэтому с ним мы общались через переводчиков в лице дядей.

Гусеин с гордостью отмечает, что его дедушка, имя которого он носит, был ветераном Великой Отечественной войны. Буквально 2 дня не дожил до Дня Победы нынешней весной…

— У вас также принято праздновать День Победы?

— Безусловно. Как и День Независимости, который отмечаем 28 мая.

— Пойдёте к нам на праздник 3 июля?

— С удовольствием, — говорит Гусеин. — Мне как раз довелось побывать в Хотимске на праздновании Дня Победы, особенно впечатлило шествие, всё было очень торжественно и красиво. А ещё у вас красивые дивчины, к сожалению, у меня нет возможности пообщаться с местной молодёжью из-за пробелов с русским. Но я очень хочу освоить этот язык. В свободное время посещаю здесь спортзал, по вечерам для меня обязательны пробежки. Нужно держать себя в форме, у себя на родине я занимаюсь кикбоксингом.

Из нашей кухни молодому человеку почему-то особенно полюбились блины. Настоящим мужским испытанием стала русская баня с веничком в парной.

— Знаете, хочется отметить, насколько хорошо у вас налажена система работы миграционной службы, мы благодарны старшему инспектору группы по гражданству и миграции РОВД Алексею Хроменкову за то, как он нас принял, всё объяснил. Ещё хочется сказать, что мы по-настоящему гордимся за нашего Шамила, ведь он сумел завоевать уважение местных людей. Депутат районного Совета депутатов, фермер. Сколько лет прожил здесь, не допустил ни одного нарушения, не сделал никому ничего плохого, только добро, — говорят мои собеседники.

— Беларусь и Азербайджан — друзья! — неожиданно для меня говорит на русском Гусеин. Он пока стесняется своего произношения, но очень хотел поддержать беседу.

А когда я попросила взять в руки наш белорусский флажок для фото, мои гости неожиданно предложили и свой в пару. Очень тронул этот момент и то обстоятельство, как люди ценят свою национальную символику, кстати, в укор многим из нас…

Мы обязательно возьмём вашу газету с собой, чтобы показать всем знакомым, как в Беларуси уважительно встречают гостей, — сказали на прощание мои собеседники, а Гусеин оставил на листе бумаги послание на родном языке, что в переводе означает “Белорусский народ — очень хорошие и добрые люди». Так оставайтесь же такими всегда…

С Днём Независимости вас,

от имени жителей Азербайджана!

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