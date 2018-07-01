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Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 3 июля

02.07.2018 13:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 3 июля
Фото из открытых источников

Прогноз погоды в республике, по данным Белгидромета:

Минск

Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха +15..+17°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Брест

Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). В ночные и утренние часы слабый туман. Температура воздуха +18..+20°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Витебск

Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). В ночные и утренние часы слабый туман. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Гомель

Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). В ночные и утренние часы слабый туман. Температура воздуха +15..+17°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 12 м/с.

Гродно

Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). В ночные и утренние часы слабый туман. Температура воздуха +15..+17°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Могилев

Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). В ночные и утренние часы слабый туман. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. 

Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 3 июля
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Теги: Брест, Витебск
 
 
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‍Температура воздуха в Беларуси завтра, 3 июля, будет колебаться от +14 до +20°C.
 
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