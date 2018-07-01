Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 3 июля

Прогноз погоды в республике, по данным Белгидромета:
Минск
Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха +15..+17°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Брест
Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). В ночные и утренние часы слабый туман. Температура воздуха +18..+20°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Витебск
Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). В ночные и утренние часы слабый туман. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
Гомель
Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). В ночные и утренние часы слабый туман. Температура воздуха +15..+17°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 12 м/с.
Гродно
Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). В ночные и утренние часы слабый туман. Температура воздуха +15..+17°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Могилев
Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). В ночные и утренние часы слабый туман. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.