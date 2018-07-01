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Туристический катер взорвался на Багамах: 1 человек погиб, 11 ранены

02.07.2018 14:12 — Разное | ОНТ  
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Катер, перевозивший 10 туристов и двух местных жителей, загорелся из-за взрыва двигателя в прибрежных водах Багамских островов.

На данный момент известно об одном погибшем. Остальные находившиеся на катере люди получили ожоги различной степени тяжести и доставлены в больницы.

Многие из пострадавших туристов были гражданами США. Их направили в госпиталь ближайшего к Багамам штата Флорида.

 
 
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Катер, перевозивший 10 туристов и двух местных жителей, загорелся из-за взрыва двигателя в прибрежных водах Багамских островов.
 
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