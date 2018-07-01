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ДТП в России: пять человек погибли
Два легковых автомобиля столкнулись на автодороге в районе населённого пункта Лапуха (Липецкая область, Россия).
В результате погибли пять человек (трое взрослых и двое). Ещё один ребёнок доставлен в больницу с травмами. Проводится проверка.
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Два легковых автомобиля столкнулись на автодороге в районе населённого пункта Лапуха (Липецкая область, Россия).
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